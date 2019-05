A nápolyi pizza története, és egy legendás szakács Dél-Olaszországból

Az itáliai konyha kialakulásában ugyanúgy szerepet játszott e legendás nép mentalitása, vagyis az ételek és azok elkészítése iránti szeretet, mint az ország földrajza, klímája, történelme és kultúrája. Az étkezés módját mindig megadják: a helyi alapanyagokból készült klasszikus fogásokat családi vagy baráti körben csakis lassan és nagy élvezettel fogyasztják el. Mint ahogy a két hónapja tartó utazásom során kiderült, az olaszoknál nem csak a főzés, de az evés is valódi művészet.

Mamma Agata

„Édesanyám 8 évesen kezdett el főzni”- mondja büszkén Chiara Lima miközben kitölti a forrón gőzölgő méregerős kávét. Az Amalfi-part tengerre néző verandáját már teljesen befutották a késő tavaszi ciklámen virágok. Kellemes szél fújdogál a fák közt, érett citromok illatát hozza a szél. A ravellói főzőiskolában, a The Hidden Treasure-ben munkára készülnek a kíváncsi utazók, kötényüket gondosan maguk elé rakják, és a frissen szedett bazsalikomot, paradicsomot szagolgatják. Mamma Agata, ahogy a főzővilág ismeri és emlegeti a 77 éves elképesztő tehetségű szakácsot, olyan lelkesedéssel és energiával sürög körülöttük a konyhában, mint egy fiatalasszony.

Chiara ferje, Gennaro, Chiara és Mamma Agata a főzőiskolában Forrás: Balogh Boglárka

Ahogy Chiara meséli, a II. világháború után nagyon nehéz idők jártak a ma luxusnyaralókkal tarkított vidéken. Nagyapjának azonban szerencséje volt, a legszegényebb években is sikerült megtartania egy darab földet, amin némi zöldséget termesztett, sőt, egy tehenet, három juhot és néhány csirkét is ellátott. A fiatal Agata itt nőtt fel, itt tanulta meg a gazdaság iránti tiszteletet, a növények és állatok szeretetét, és azt, hogy kitartással, kemény munkával az ember a legnehezebb időket is képes túlélni.

A kislány 8 évesen már a testvéreire főzött, különleges tehetségét, kísérletezés iránti kedvét a család nőtagjai hamar felismerték, és szerencsére ahelyett, hogy rendre utasították volna a gyermeket, inkább szárnyaik alá vették, és mindent megtanítottak neki.

Bár a tinédzser Agata sokáig arról ábrándozott, hogy író, újságíró lesz, ám a sors, mint megannyi más esetben, az ő életébe is beleszólt. A család nem engedhette meg a hét gyermek taníttatását, így a tinédzser lány dolgozni kényszerült. Agata azonban nem keseredett el, inkább eldöntötte, hogy minden étellel és itallal kapcsolatos dolgot megtanul, így a szomszédos borászokhoz és halászokhoz járt, hogy a legtöbb, szakmájukra jellemző fogást elleshesse. Ennek az örökös tanulási vágynak és a családi recepteknek köszönhette végül, hogy már tinédzser korában elkápráztatta főztjével Marajen Stevick Chirigo amerikai örökösnőt, aki ravellói villájába, a Villa Civitában töltötte a nyarat. Nem sok idő kellett hozzá, hogy neve a házigazda hollywoodi barátainak körében ismertté váljon.

„Emlékszem, hányszor mesélte el édesanyám a történetet, amikor Humphrey Bogart elnevezte Kicsi Agatának, hisz alig volt még 15 éves – mutatja Chiara a családi főzőkönyvben szereplő régi képeket. „Bogart csendes volt, kedves, mindig a fák alatt olvasott és nem telt el úgy nap, hogy ne evett volna a mama híres citromsüteményéből legalább kétszer. A legegyszerűbb kuglóf recept a világon, bele is tettük a könyvbe. Nem kell hozzá más, csak 30 dkg cukor, 25 dkg vaj, 4 tojás, 2 nagy citrom héja és leve, egy csipetnyi só, 30 dkg liszt, két csomag sütőpor, és 125 ml meleg tej. A titok abban rejlik, hogy az aranybarnára sült kuglófot, miután kihűlt, félórás különbséggel kétszer meglocsoljuk 3-3 deci cukros limonádéval.”

Bogart kedvence, a citromtorta Forrás: Balogh Boglárka

Ahogy Chiara mondja, Fred Astaire mindig puttanescát, vagyis paradicsomszószba kevert, kapri-és olívabogyós spagettit kért, a babos leves Anita Eckberg nevével fonódott egybe, Jacqueline Kennedyt pedig még akkor is megmagyarázhatatlan elegancia lengte körbe, amikor fürdőruhában napozott a medencénél és Caprese salátát evett, amit Mamma bivalytejből készült sajtból, itteni paradicsomból és friss bazsalikomból állított neki össze.

Agata a Villa Civitában ismerte meg későbbi férjét, a kertész Salvatorét, akivel 15 évvel később visszaköltözött szülei ősi földjére. A gazdaságot fellendítették, zöldségeket, gyümölcsöt termeltek, majd Agata latba vetve tudását házi készítésű süteményeket, lekvárokat, mézet kezdett árulni, esküvőkre, rendezvényekre vitt hideg- és melegtálakat, neve pedig egy idő után Olaszországban ismertté vált. Ám az, hogy Mamma Agata ősi családi receptjei nem vesztek el, hanem szó szerint beutazzák a világot, ráadásul olyan hírességek – mint a brit szakács, Jamie Oliver, Pierce Brosnan színész, vagy éppen a BBC és National Geographic forgatócsoportjai – sem hagyják ki a helyet, ha erre járnak. Mindez a Mamma lányának, Chiarának és férjének, a borász Gennarónak köszönhető.

Ahogy a helyiek mondják, ha Agata a család lelke, akkor Chiara a szíve. Az akkor még fiatal lány húszas évei elején sok időt töltött külföldön, ám a hazai föld és édesanyja főztje hazahívta. 27 évesen szembesült azzal, hogy Mamma és Salvatore az ő segítsége nélkül bizony már nem bírja fenntartani a farmot, így Chiara végleg Ravellóba költözött, és 20 évvel ezelőtt, mikor az Amalfi-parton a turizmus fellendült, rábeszélte Agatát, hogy nyisson egy főzőiskolát. Klasszikusuk, a nápolyi pizza, ma is verhetetlen.

A nápolyi pizza

Aki járt már Olaszországban, jól tudja, hogy az itteniek bizony véresen komolyan veszik a pizzájukat. A több mint 2 ezer éves recept első megjelenése a dél-itáliai görög kolóniák idejére tehető, igaz, ez még nagy mértékben különbözött a mai formájától. A 18. századig úgynevezett fehér pizzák készültek, az alapot tejföllel, vagy olívaolajjal kenték meg, amire aztán ráhelyezték a fűszereket és a feltétet.

A modern változat a nápolyi Raffaele Esposito nevéhez fűződik, aki 1889-ben a szavojai I. Umberto király és Margherita di Savoia királyné látogatása alkalmából egyedi pizzával állt elő. A különlegesség az olasz nemzeti színeket szimbolizálta, vagyis zöld, amit a bazsalikom képviselt, fehér, ami mozzarella sajtként szerepelt, és piros, amit a paradicsomos alap adott, neve pedig a királyné után pizza margherita lett. Nápolyból az olasz kivándorlók Amerikába vitték a pizzakészítés mesterségét, ahonnan az 1950-es években indult világhódító útjára. Nem csoda, hogy végül a leghíresebbnek, vagyis a pizza napolitanának a receptje 2 évvel ezelőtt felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára.

Ezek szerint a nápolyi pizza paradicsom és mozzarella sajt felhasználásával készül. Az előbbi a Vezúvtól délre fekvő vulkanikus síkságon kell hogy teremjen, míg az utóbbi lehet mozzarella di bufala is, vagyis a Campania és Lazio területén élő bivalyok tejéből előállított sajt. Az alaptészta búzalisztből, természetes nápolyi élesztőből vagy sörélesztőből áll, amihez tengeri sót kevernek. Nyújtani csakis kézzel szabad, a tészta vastagsága pedig nem haladhatja meg a 3 millimétert. Kövön sütik, amit tölgyfával melegítenek fel. És hogy milyen az eredmény? Puha, rugalmas, lágy és mindemellett törékeny is.

Mozzarella, avagy az asztalok gyöngye

Ha már Campaniában járunk, nem hagyhatjuk ki a híres sajtkészítő gazdákat sem. Belépve Riccardo farmjára egy rövid lábú kutya szalad elém. Kezdetben barátságtalanul ugat, de amikor gazdája a nevén szólítja, azonnal abbahagyja a méltatlankodást, inkább a kecskék karámja felé iramodik. Riccardo családja háromgeneráció óta készít sajtot, és ahogy mondja, 40 szabad tartású tehene bőven elég tejet ad ahhoz, hogy heti kétszer, kedden és csütörtökön elkészüljenek a finomságok. A mediterrán konyha kedvenc alapanyagát, az első hivatalosan mozzarellának tekinthető sajtot valószínűleg 1200-as évek elején állították elő a bencés szerzetesek, akik kenyérrel kínálták a zarándokoknak.

Galéria A nápolyi pizza története, és egy legendás szakács Dél-Olaszországból Az alvadékot maroknyi darabokra vágjak a sajtkeszítéshez. Forrás: Balogh Boglárka A nápolyi pizza története, és egy legendás szakács Dél-Olaszországból A mozzarella nyújtása Forrás: Balogh Boglárka A nápolyi pizza története, és egy legendás szakács Dél-Olaszországból Mozzarella nyújtása Forrás: Balogh Boglárka A nápolyi pizza története, és egy legendás szakács Dél-Olaszországból Nodini vagyis a kisebb darabokra tépkedett mozzarella gömböcök. Forrás: Balogh Boglárka

Ahogy Riccardo magyarázza, az eredeti recept szerint az asztalok gyöngye csakis bivalytejből készülhetett, ám hogy hogyan is kerültek ezek az állatok a környékre, mai napig kérdéses. Riccardo nem tart bivalyokat, saját készítésű mozzarelláját tehén-és kecsketejből, vagy ezek keverékéből nyeri. A fejés után a jó minőségű tejhez oltóanyagot tesz, amit egy éjszakán át érlel, majd megaltat. Az így nyert alvadékot aztán rögnagyságúra vágja, óvatosan beleengedi a 85 °C forró vízbe, majd egy spatula segítségével dolgozni kezdi a masszát. Amikor a sajtszálak szépen megnyúlnak, nekilát a húzásnak, formázásnak. A sajt titka az, hogy csakis kézzel és nagyon óvatosan nyújtható, hogy a nedvességtartalmát ne masszírozzák ki belőle.

A ravellói iskolában lassan délre jár, a pizzák szépen sülnek, a citromtorta is megkelt már. Salvatore mesterien megterítette az asztalokat a vendégeknek, mindenki a végeredményre vár. Olaszországot járva az ember valóban megérti, amit Chiara mond. Az ételek itt végtelenül egyszerűek, és nem kell hozzájuk más csak némi friss alapanyag, és sok-sok szeretet.