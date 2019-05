Costa Rica 2050-re szénkibocsátás-mentessé válik

A közép-amerikai ország hatalmas természeti kincs birtokosa, talán itt a legérintetlenebb a dzsungelek élővilága, az ország több mint felét borító erdők nem fogynak, hanem gyarapodnak a tudatos tevékenységnek köszönhetően, 2030-ra a mostani állományt 10 százalékkal még növelni fogják, s az ország területének negyede hivatalos védelmet élvez. A természeti kincsek egyúttal vulkánokat, hegyek közt zúgó folyókat, napsütést és szelet is jelentenek, s ezeket mind-mind energia előállításra használják az országban. Az energia ¾ részét vízerőművekben állítják elő, a maradékot szélerőmű, napelemek, és geotermikus erőművek termelik meg, egész kis részben biomassza is hozzájárul ehhez. 2016-ban adták át Közép-Amerika legnagyobb vízerőművét, amelynek építése során olyan apróságokra is odafigyeltek, mint az állatok számára átjárást biztosító ökológiai folyosók létesítése, s hosszas tervezést, mérlegelést követően olyan folyószakaszra telepítették, ahol a legkisebb a környezeti zavaró hatása, egyúttal a környék összes további folyóvizének érintetlenségét is garantálták.

A Reventazón gát és vízerőmű Forrás: Wikipedia

A hazánk felénél kicsit nagyobb, kb. 5 millió lakosú Costa Rica 1949-ben feloszlatta a hadseregét, az ország GDP-jének 6,9 százalékét oktatásra fordítja, a jólét és az egyenlőség terén is kimagaslik a többi latin-amerikai ország közül, annak ellenére, hogy egyáltalán nem gazdag ország a szó hétköznapi értelmében.

Costa Rica 1821-ben nyerte el függetlenségét a spanyoloktól, s ennek 200. évfordulóját szeretné az ország úgy ünnepelni, hogy a jövőbe fektetett munkával, a fosszilis energiahordozóktól való függetlenséggel koronázzák meg. A gépjárműveket elektromos meghajtásúra váltani persze nem egyszerű feladat, ezt azonban gazdasági támogatásokkal is segíti az ország, s bíznak abban is, hogy az elektromos hajtású járművek ára is közeledik a benzines és dízel meghajtásúakéhoz közben. A 2021-ben életbe lépő törvények garantálják, hogy 2050-re teljesen szénmentessé válik az ország, a teljes magán- és tömegközlekedés, a mezőgazdaság mind elektromos üzemmódú járműveket használ majd.

A biodiverzitás megőrzése legalább olyan fontos feladat, mint a felmelegedést okozó gázok kibocsátásának drasztikus csökkentése. Forrás: Wikipedia

Ahhoz, hogy elérjék e célt, nemcsak törvényt kell hozni, hanem racionális tervekkel haladni a cél felé, s ebbe a lakosságot be kell vonni, jelentős társadalmi-gazdasági változások útján. A pontos terveket az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményét felügyelő titkárságának ismertette Costa Rica elnöke. A közlekedésben, a távközlés és digitalizálás révén is, a városfejlesztésekben az okosvárosok rendszerével, lépésről lépésre jutnak előre, és bár kis ország, egyelőre úgy tűnik, hogy ők lesznek az elsők a világon, akik képesek megmutatni, hogy lehetséges a környezet és a klíma számára kedvező módon is élni.