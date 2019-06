Rendkívüli hőhullám és aszály sújtja Indiát

Ez az idei hőmérsékleti rekord az országban. A valaha mért legmelegebb indiai hőmérsékletet 2016-ban mérték: 51°C-ot, az ezeket megelőző rekordok is rendre ebben az államban születtek.

Rádzsasztán állam egész területén rendkívüli hőség van, számos városban meghaladta a 47 °C-ot a hőmérséklet az elmúlt napok során, s a meteorológiai előrejelzések alapján még egy héten át kitarthat a forróság, nemcsak itt, hanem India számos más államában is. A hőségnek már most is számos halálos áldozata volt, a városok attól tartanak, hogy a meleghez rendkívüli vízhiány is társul majd, számolt be róla a Phys.org hírportál. A folyók és tavak vízszintjén már most aggasztó. Mahárástra államban is igen súlyos vízhiány van, a farmerek az állataikat sem tudják itatni, az állatok csak minden harmadik nap jutnak vízhez, amelyet tartálykocsin szállítanak a falvakba. Egy, Beed városa közelében élő ,farmer azt mondta, hogy folyók, tavak, víztározók itt már kiszáradtak. Nemcsak a megélhetés, hanem az emberek élete is közvetlen veszélyben van a vízhiány miatt, ivóvizet is csak három naponta visznek, és az elmúlt 5 év során csak romlott a helyzet. Jelenleg az ország több mint 40 százaléka súlyos aszállyal küzd. Iilyen időszakokat az El Niño okoz, amelynek hatására kevesebb csapadék és nagyobb hőség éri a szubkontinens területét. A 2019-es El Niño helyzet ugyan nem túl erős, ám a várakozások szerint még hosszasan kitarthat.

Az egyébként is száraz északi területeken kívül a kimondottan sok csapadékot kapó délnyugati régiókban is aszály van, Karnátaka állam Agumbe nevű városa április és május során mindössze 44,2 mm esőt kapott az ilyekor szokásos 198 mm helyett, a monszun időszaka előtt rendszeresen érkező csapadék elmaradt. A régió egyedi élővilága a turisták és a biológusok számára is kedves, több nemzeti park és vadrezervátum is található itt, örökzöld trópusi erdők adnak otthont például a tigriseknek is.

A Hindustan Times beszámolója szerint a monszun érkezése jelenleg egyhetes késésben van, és az előrejelzések szerint talán június első felében érheti el majd az ország legdélebbi pontját, egyes előrejelzők a monszuntól is a szokásosnál kisebb csapadékmennyiséget várnak.

Az indiai szubkontinens az elmúlt évtized során igen szélsőséges időjárási eseményeket élt át, gyakori aszályokkal, s rendszeresen lesújtó, árvizekkel járó viharokkal.