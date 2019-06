Égi jelenségek 2019. június második felében

Nyári napforduló 21-én

Idén 21-én délután, 17:54-kor lépünk át a csillagászati nyárba. Ez egyúttal a leghosszabb nappalok s a legrövidebb éjszakák időszaka, mivel itt naponként csak néhány másodperc az eltérés, gyakorlati jelentősége nincs a pontos időpontnak. A napfordulóról a napkelte vagy a napnyugta fotózásával készíthetjük a legemlékezetesebb képet, valamilyen szép tereptárggyal vagy tájjal.

A rövidke éjszaka holdfényes is lesz, este egy kis ideig élvezhetjük még a Tejút látványát, de kb. 23:30-tól (keleten) 23:50-től (nyugaton) már a 80 százalékos megvilágítású Hold fénye uralja az égboltot. Ez azt jelenti, hogy a csillagászati sötétség beállta után alig egy óra marad holdkeltéig, és hajnal 2 körül már elkezd láthatóan világosodni. Ha valaki szeretné az égbolt alatt tölteni a napforduló éjszakáját, ezt feltétlenül vegye számításba. Mivel ilyenkor már melegek az éjszakák, a megfigyelőnek maximum a szúnyogokkal gyűlhet meg a baja.

Telihold június 17-én

Telihold a szekszárdi kálváriáról

Fotó: Retkes Tamás

Mintegy 10 perccel napnyugta után bukkan fel majd a telihold, vagyis viszonylag kedvező fényviszonyok közepette figyelhetjük meg a holdkeltét. Keleti határunknál 20:40-kor, Budapesten 20:52-kor, a nyugati országrészben 21:01-kor kel fel a hold a délkeleti látóhatáron. Alacsony nyári járása miatt most is csak 20 fok magasságban delel, így a tájjal, városképpel fotózáshoz is kedvező lesz a helyzet.

Mars-Merkúr együttállás 18-án alkonyatkor

A Mars és a Merkúr igen szoros együttállása 18-án alkonyatkor Forrás: Stellarium

A Merkúr még kedvező kora esti láthatósága mellett 18-án különlegesen közeli együttállásban lesz a Marssal, alig 13 ívpercre (az ívperc a fok hatvanad része) egymástól. Ez hozzávetőlegesen akkora távolság, mint a Göncöl rúdja közepén a fényes Mizar, és a mellette pislákoló „katonacsillag” Alcor távolsága. Jó szeműeknek ajánlott megfigyelési lehetőség, de a helyzetet nem teszi könnyebbé, hogy mindössze 5 fok magasan lesz a páros egy órával a napnyugta után is. Ekkor még igen világos a horizont, így ajánlatos kisebb távcsővel, vagy binokulárral rápillantani az együttállásra, fotózni is teleobjektívvel érdemes. Ha valaki nagyobb távcsővel nézné meg a Merkúrt, azt is észreveheti, hogy „fél-Merkúr” van éppen ezen az estén.

Hold-Szaturnusz együttállás 18/19-én éjjel

A Szaturnusz este kb. 2,5 fokra, hajnalban már csak alig 1,5 fok távolságra lesz a 97 százalékos megvilágítású Holdtól. Párás idő esetén a szóródó holdfény nehezíti a megfigyelést, de ha tiszta, páramentes lesz az ég, akkor szabad szemmel is igen könnyen kivehető lesz a gyűrűs bolygó, Ez a távolság lehetővé teszi azonban, hogy nagyobb teleobjektívvel örökítsük meg a párost.

A hónap vége felé már kereshetjük a Fiastyúkot!

Fiastyúk és a Hold egy bakonyi hajnalon Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Június első hetében extrém tiszta égbolt esetén már fotózható, de a szabad szemes megpillantásához még várni kell kicsit. A hónap végéhez közeledve egyre könnyebb dolga van a megfigyelőnek, 25-én már fél 3-kor felbukkan az északkeleti horizonton a Fiastyúk, bár ekkor már világosodik, de még kivehető a pirkadó ég alján a halmaz. 30-án a 9 százalékos holdsarló is csatlakozik hozzá, bár nagyobb távolságban, kb. 9 fokkal a halmaz alatt kel majd fel egy órával a Fiastyúkot követően, a látványuk a pirosan derengő ég alján így is szép lesz! A hajnalokat a világító felhők is különlegessé tehetik, az északkeleti horizont felett kb. 2 órával napkelte előtt érdemes keresni őket (illetve este, napnyugta után ugyanennyivel az északnyugatin).

23-tól láthatjuk ismét a Tejutat

Nyári Tejút

Fotó: Zelei Péter

Ahogy a Hold egyre későbben kel, egyre hosszabb lesz a sötétség is, amely alkalmassá teszi a helyzetet a Tejút megfigyelésére. 23-án nagyjából éjfélig lesz holdmentes az ég, majd ez az időszak jó fél órával nő minden éjszaka. 29-ét követően már csak a pirkadat fénye szab határt a megfigyelési időszaknak.