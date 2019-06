A Facebook legújabb beruházása egy napelempark

Az óriáscég 2019 áprilisában jelentette be, hogy 2020-ra teljességében megújuló energiával szeretné üzemeltetni az adatközpontjait és irodáit, ehhez hat helyszínen építenek napelemfarmokat. Az adatközpontokban elhelyezett szervereken tárolják mindazokat az adatokat, képeket, videókat, amelyeket a Facebook felhasználók feltöltenek.

A TechXplore hírportálon megjelent információk szerint a legújabb beruházás egy 416 millió dolláros texasi napelemfarm lesz. A Prospero Napelemprojekt 379 megawatt energiát termel majd, ez kb. 72 000 háztartás átlagos fogyasztásának felel meg. A farm nagyjából 18 négyzetkilométeres területet foglal el a texasi Odessa városától északra, és a tervek szerint 2020-ban üzembe is helyezik. Texas nyugati régiója az egyik optimális helyszín a napelemfarmok létesítésére, és üzleti szempontból is megéri a befektetés, mivel az adatközpontok igen nagy energiaigényét így az egyre olcsóbbá váló forrásból tudják majd fedezni.

A texasi napelemfarm termelte energiából a Facebookon kívül a Shell Észak-Amerikai Energiaágazata is részesül majd.

„A Facebook adatközpontjai, ahol több tízezer szerver szolgálja a felhasználókat, már így is a lehető leghatékonyabb energia-felhasználásúak a világon, de 2018-ban megcéloztuk azt, hogy 2020-ra a teljes energiaigényt megújuló forrásból fedezzük” – jelentette be tavaly Mark Zuckerberg a saját Facebook oldalán. Ha eljutnak ide, akkor a Facebook lesz az USA legnagyobb, megújuló energiát vásárló és felhasználó vállalata. A 2015-ben hozott döntésében a cég teljes energiaigényének felét tervezte megújuló forrásból fedezni 2018 végéig, ezt egy évvel korábban sikerült megvalósítaniuk.

A cégvezetők, állami és önkormányzati vezetők, kulturális és egészségügyi intézmények, egyetemek és számos más intézmény létrehozta közösségi kezdeményezéshez is csatlakoztak, amely azután született, hogy Trump elnök bejelentette, az USA kilép a párizsi klímaegyezményből. A kezdeményezés aláírói vállalták, hogy az ország vezetésének döntésével szemben továbbra is tartják magukat azokhoz a kitűzött célokhoz, amely a klímaegyezmény eléréséhez szükséges.