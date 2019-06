Befolyásolja-e a klíma a fegyveres konfliktusokat?

A Stanford Egyetem környezettudományi, illetve nemzetközi kapcsolatok kutatásával foglalkozó intézeteinek kutatói nagy, átfogó elemzést végeztek politikatudományi, környezettudományi, földrajzi, gazdasági és más területek szakembereinek bevonásával. Abban minden kutató egyetértett, hogy a fegyveres konfliktusok kirobbanásában van szerepe az adott hely éghajlatának, abban azonban, hogy ez az arány mekkora, már nem volt teljes egyetértés. Sok más tényező, mint pl. a gazdasági fejlettség, a társadalmon belüli egyenlőtlenségek, a politikai hatalom szilárdsága, vagy a korábbi fegyveres konfliktusok szintén fontos tényezők. A felmelegedéssel azonban egyre nagyobb teret kap a klíma a közvetett vagy közvetlen hatások révén.

Az elmúlt évszázad során 3-20 százalékos volt a klíma hozzájárulása a fegyveres konfliktusokhoz, s kiszámították, hogy mi várható a különböző mértékű szén-dioxid kibocsátás és az ezzel járó felmelegedés esetére.

Amennyiben valami csoda folytán sikerülne a párizsi klímaegyezmény szerinti 2 °C felmelegedést tartani, 13 százalékkal emelkedne a klíma hozzájárulása a konfliktusokhoz, de ha 4 °C felmelegedéssel számolunk (ez a jelenlegi kibocsátásunk alapján várható), akkor 26 százalékban a klímaváltozás miatt lesznek háborús konfliktusok.

A felmelegedés okozta környezeti változások, extrém események miatti gazdasági sokk mind az országokon belüli, mind az országok közti viszonyokra hatással lesznek, ahogy a történelem során eddig is voltak. A hatás felismerésével viszont lehetőség nyílik arra, hogy legalább részben megelőzhetőek legyenek a fegyveres konfliktusok, akár a gazdaság megerősítésével, akár a társadalmi változások elősegítésével. Ugyanez igaz arra is, hogy miként lehet egy már kirobbant konfliktus esetén úgy beavatkozni, akár békefenntartóként, közvetítőként, vagy gazdasági segítségnyújtással, hogy a klíma hatásait is figyelembe vegyék.

Mind a klímaváltozás hatásaival, mind a politikai és fegyveres konfliktusok okaival sokan foglalkoznak, annyi bizonyos, hogy a két szakterület közti nagyobb együttműködéssel hatékonyabban lehet majd védekezni.