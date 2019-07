Drónnal térképeztek fel egy korallzátonyt

Forrás: Nature / Ved Chirayath/NASA Ames Lab for Advanced Sensing

A Guami Egyetem és a NASA, közös programjuk keretében, a Csendes-óceán nyugati részén fekvő Guam körüli korallzátonyokat centiméteres pontossággal mérték fel, alig 2 hét alatt. A felméréshez használt 6 rotoros drón hetekkel rövidítette le a munkát, számolt be róla a Nature.

A sziget mentén elhelyezkedő korallok 2013 és 2017 során két korallfehéredési hullám során mintegy harmadrészben elpusztultak, azonban a zátonyok pontos felmérése hiányában nem lehet igazán tudni, hogy merre voltak hatékonyak vagy eredménytelenek a zátonyokat óvó intézkedések. A Guami Egyetem környezeti geográfusa, Dr. Romina King azt mondta, hogy a drón segítségével végre átlátják a korallok helyzetét.

A repülő eszközt komoly műszerekkel szerelték fel, GPS berendezésen és a professzionális színes kamerán kívül ultraibolya tartományban érzékelő szenzort is elhelyeztek rajta, amely a NASA által fejlesztett korallokat vizsgáló technológia része. Az egész szerkezet alig 12 kg, a műszerekkel és az akkumulátorával együtt. A sziget partvonalának meghatározott pontjairól kisebb utakat megtéve járta be a drón a korallzátonyokat kb. 30 méteres repülési magasságban, előre meghatározott terv szerint. Az 5 négyzetkilométernyi területről összesen 11 TB adatmennyiség gyűlt össze, ebben a felvételek mellett a drón részletes repülési adatai is szerepelnek. Az adatokat a NASA szuperszámítógépen feldolgozva 3 dimenziós modellt készít majd a zátonyokról, ez az eljárás mintegy fél évet vesz majd igénybe.

Guam haditengerészeti bázisának segítségével a Guami Egyetem tavalyelőtt korallbölcsődét is létesített medencékben és egy védett öbölben elhelyezett mesterséges sziklákon, ezek gyakorlatilag formába öntött, csúcsos-rücskös betontömbök, amelyeket a korall ugyanúgy meghódít, mint a természetes zátonyt. Az így növekvő korallcsemetéket megfelelő nagyságot elérve a természetes zátonyokra telepítik majd át.