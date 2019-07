Égi jelenségek 2019. augusztus első felében

A Perseida meteorraj maximuma 12/13-án éjszaka

A legismertebb meteorrajunk idén nagyon erős, 93-94 százalékos holdfényben tetőzik, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak a legfényesebb meteorokat pillanthatjuk meg. Épp ezért igazán nem is érdemes a maximum éjszakájára olyan helyszínre utazni, ahol kevés a fényszennyezés, mert a holdfény miatt nem látjuk azokat a hullócsillagokat, amelyeket a települések fénye amúgy is elnyomna. Persze ez nem jelenti azt, hogy ideális egy belváros közepéről nézni, de most elegendő lesz, ha az erkélyre, vagy az udvarba kiülünk. Bár a maximum idején akár óránként 50-60 meteort is láthatnánk, a holdfény miatt ez jó, ha 10-15 fényesebbet jelent majd. Azt azonban sosem lehet előre tudni, hogy mennyi lesz a fényes meteor, így előfordulhat ennél több vagy kevesebb is.

A legjobban talán azzal járunk, ha a hónap eleji holdmentes éjjeleken figyeljük az eget a hullócsillagokra vadászva, bár ekkor még kevesebb hullik a rajból, a sötétebb ég miatt mégis élmény lehet megpillantani őket. A Perseidák mellett más aktív rajok is vannak ebben az időszakban, ami szintén növeli a hullócsillagok számát. Ne feledjük, a meteorok az égbolt bármely pontján feltűnhetnek, így abba az irányba nézzünk, ahol a legkevesebb felszíni fény zavarja a látásunkat.

Alkonyi holdsarló 2-án és 3-án

2-án alkonyatkor 4 százalékos megvilágítású lesz a sarló, és 1 óra 10 perccel a napnyugta után fog eltűnni a nyugati látóhatáron, így viszonylag rövid ideig lesz lehetőségünk megkeresni. 20:50 körül már kereshetjük a még elég világos alkonypírban, tiszta idő esetén ekkor már láthatóvá válik. A holdnyugta ideje keleti határunknál 21:16, Budapesten 21:28, nyugaton 21:37 lesz.

3-án kissé ducibb, már 10 százalékos megvilágítású lesz a sarló, így jóval könnyebben megláthatjuk majd. 1 óra 40 perccel nyuszik a nap után, a keleti országrészben 21:47-kor, Budapesten 21:59-kor, nyugati határainknál pedig 22:08-kor.

Augusztus első hetében még kevés holdfény zavarja a csillagokat

Tejút a nyári éjszaka közepén

Fotó: Kiss Gergő Csaba

Újhold 1-jén lesz, és nagyjából még 5-6 éjszakán át lesz elég korai ahhoz a holdnyugta, hogy az igazán sötét órákban ne zavarjon a fénye. A csillagászati sötétség 22:30 körül beáll, s egészen hajnal 03:10-ig tart, így már bő 4,5 órán át élvezhetjük a zavartalan sötétséget. A Tejút központi régióját nagyjából éjfélig láthatjuk igazán, eztán lemerül a horizont alá, s hajnali 1-kor már a benne ragyogó Jupiter is lenyugszik. Azonban a Tejút szalagja átíveli az égboltot, ez igazán teljes égbolt panorámán mutathat jól. Amennyiben lehetőségünk van rá, a holdmentes éjjeleket töltsük a települések fényszennyétől távoli égbolt alatt, ahol igazán látható is a Tejút sejtelmes fénylése.

Hold-Jupiter együttállás 9-én

A Hold és a Jupiter 9-én este a délnyugati égen. Forrás: Stellarium

A már 72 százalékosra hízott Hold 9-én éjjel a Jupiter közelében járja égi útját, kicsit több mint 2 fokra lesznek egymástól. A legnagyobb bolygónkat a Hold bal oldalán láthatjuk majd, igen könnyen észrevehetjük, a fénye még vékony fátyolfelhőzeten is átvilágít. Mivel egy ideig még nem sok bolygót láthatunk éjjelente, sőt, a Jupiter és a Szaturnusz is egyre hamarább nyugszik, így az együttállások száma is csekély.