Ausztrália felhagy a hulladék exportjával

Papír, műanyag, üveg – ezek a szemetek nagyrészt valamelyik ázsiai országban kötnek ki, újrafeldolgozási céllal. Az elmúlt hónapokban számos szállítmányt visszafordítottak Indonéziából, Malajziából, sokan ezekbe az országokba vitték az addig Kínába szállított szemetet, miután Kína betiltotta a szemét behozatalát 2017-ben. Az indító országoknak, ahelyett, hogy egyszerűen hajóra pakolják a szemetet, maguknak kell gondoskodniuk az újrahasznosításról. Azzal, hogy Ázsia egyes részeit egyszerűen szemétlerakónak tekinti számos ország, a tengerekbe jutó műanyag mennyisége is nő.

Ausztráliából a kormány statisztikai adatai szerint csupán az elmúlt pénzügyi év során 4 millió tonna szemetet szállítottak el ázsiai országokba, mint pl. Vietnam, Thaiföld, Malajzia, Indonézia. Indonézia a 2019 júliusában jelezte, hogy egy 210 tonnás papírszállítmányt visszaküld, mivel abban nemcsak újrahasznosítható papír volt, hanem háztartási szemét, benne veszélyes anyagok is, mint például használt pelenka. Májusban Malajzia jelentette be, hogy 450 tonna műanyagot küld vissza a feladó országoknak, köztük volt Ausztrália, USA, Kanada, Japán.

Ausztrália miniszterelnöke, Scott Morrison bejelentette, hogy leállítják a szemét exportját. A folyamat persze nem egyik pillanatról a másikra valósul meg, így az időrendiség kapcsán tárgyalások kezdődnek az ország szövetségi területeinek vezetői bevonásával. Egyelőre még nincs meg a céldátum, számolt be a Phys.org.

„Nem fogunk papírt, műanyagot és üveget exportálni olyan helyszínekre, ahonnan esélye van annak, hogy az az óceánban köt ki, s ezzel az élővilágot veszélyezteti, beleértve a Nagy Korallzátony környéki vizeket is. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy elérjük e célt. Ez a mi szemetünk, a mi felelősségünk is.” – jelentette be az ausztrál miniszterelnök.

A bejelentés a 2019 augusztusában kezdődő csendes-óceáni nemzetek évi rendes tanácskozása előtt történt, a tanácskozáson többek közt az óceáni szennyezés és a klímaváltozás is téma lesz. Számos csendes-óceáni állam támadta a konzervatív ausztrál kormányt azért, mert nem tesz semmit a klímaváltozás ellen. E nemzetek az emelkedő tengerszint miatt különösen nehéz helyzetbe kerülnek a következő évtizedek során, az óceánban úszó szemét egy része pedig már most a szigetek partjaira mosódik ki. Két éve a Pitcairn-szigetekhez tartozó Henderson-sziget vált az óceáni szennyezés elrettentő példájává, az érintetlen természeti szépsége okán világörökségi helyszín, az Egyesült Királyság egyik tengerentúli területe a rendkívüli messzesége (a nagyobb szárazföldektől több mint 5000 km távolságban van) ellenére is naponta 13 000 darab műanyag sodródik fövenyére.

Ausztráliában a műanyagnak csupán 12 százalékát hasznosítják újra, a kormányzat pedig az új szemétlerakók létesítése helyett az újrafeldolgozást támogatja. Korábban a miniszterelnök bejelentette, hogy 16 millió ausztrál dolláros összeggel támogatnak egy csendes-óceáni szemétmentesítő projektet is.