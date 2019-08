Égi jelenségek 2019 augusztus második felében

Telihold 15-én

Az augusztusi teliholdat kedvező körülmények közt tudjuk majd megfigyelni, a holdkelte ugyanis 20 perccel napnyugta után köszönt be. Tiszta idő esetén a keleti ég alján ekkor már látható a földárnyék sötétebb sávja, és felette a rózsás árnyalatú Vénusz-öve jelenség.

A holdkelte ideje keleti határainknál 20:05, Budapesten 20:16, a nyugati országrészben pedig 20:26. A hold még mindig alacsonyan jár az éjszakai égbolton, 26-27 fok a maximális magassága, így akár az éjszaka közepén is szépen tájképbe foglalható. Mivel a telihold csak két nappal lesz a Perseidák meteorrajának maximuma után, akár még néhány szép hullócsillagot is láthatunk e holdfényes éjszakán.

Hajnali Merkúr – Jászol-halmaz együttállás 17-én

A pirkadó égen csak teljesen tiszta horizont esetén láthatjuk, illetve fotózhatjuk az együttállást. Forrás: Stellarium

A legbelső bolygó a hajnali ég alján tűnik fel augusztusban, s 17-én, amennyiben kristálytiszta a keleti látóhatár, akár a kelő Jászol-halmazzal is fotózhatjuk. A bolygó és a halmaz még a csillagászati szürkület idején, másfél órával a Nap előtt kel fel, így mérsékelten világosodó horizonton tudjuk őket megörökíteni, ha az időjárás is úgy akarja. A délkeleti égen ugyanekkor már az Orion összes csillagát jól láthatjuk, így, e sokak kedvencének számító téli csillagképben is lesz egy kis időnk gyönyörködni.

Fogyó Hold a Hyadok halmazában 24-én

24-én az éjszaka második felében a fogyó Hold a Hyadok halmazában jár majd. Forrás: Stellarium

A páros éjfél felé kel fel, ám a Hold égi mozgása miatt a hajnal előtti időben lesz a leginkább a Hyadok nyílhegy alakú halmaza közelében. A megfigyeléshez 04:30 körül van a legjobb helyzet, ekkor már ugyan viszonylag világos a horizont, de az égitestek 50 fok magasan állnak majd, messze a pirkadó ég aljától. A Hold a halmazba igyekezvén két csillagot is elfed, azonban erre már napkelte után kerül sor, így a megfigyelésére nincs lehetőségünk.

Hajnali holdsarló 28-29-én

A holdsarló mellett, a megvilágítatlan régión a Földünkről visszaverődő világosság adja a derengést. Ennek színe az égbolt színéhez hasonló – napkelte előtt és napnyugta után rózsás árnyalatú. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Egyre később világosodik, és a hajnali sarlók megfigyeléséhez is kedvezőbb a helyzet. Augusztus 28-án 7,6 százalékos megvilágításban kel a Hold, keleti határunknál 02:40-kor, Budapesten 02:53-kor, nyugaton 03:04-kor. A sarló mellett, a Hold megvilágítás nélküli oldalán a földfény derengése is jól látszik majd.

29-én már csupán 2,5 százalékos a Hold megvilágítása, így a sarló egészen vékonyka lesz, ez pedig mindig különösen szívmelengető látvány. A holdkelte ideje ezen a hajnalon a keleti határunknál 03:57, Budapesten 04:09, a nyugati végeken pedig 04:20 lesz. Az épp pirkadni kezdő északkeleti horizonton a sarlót tiszta égbolt esetén igen jól láthatjuk majd, a földfény pedig rózsás-narancsos árnyalatú lesz holdkelte idején.

Alkonyi holdsarló 31-én

2,4 százalékos alkonyi holdsarló, a hónap utolsó napján hasonló látványban lehet részünk. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hónap utolsó alkonyán azok nézhetik meg a holdsarlót, akik nem szeretnek korán kelni, így a hajnaliakról lemaradtak. A sarló láthatósága viszont kedvezőtlenebb lesz, habár a megvilágítása 2,6 százalékos lesz, a fő akadályt a még nagyon világos horizont jelenti. Tiszta égbolt esetén persze nem okoz gondot, de akár por, akár egy kevés felhőzet is ellehetetlenítheti a megfigyelést. A sarló egy órával a Nap után lenyugszik, ám fél órával napnyugta után már kezdhetjük keresni 5 fokos magasságban a nyugati horizont felett. Erre az ideális idő keleti határainknál 19:40 körül, Budapesten 19:50 körül, nyugati határainknál este 8 óra körül kezdődik, innentől fogva még fél órán át van esélyünk az alacsonyan lévő Hold megpillantására. Épp a Hold alacsony állása miatt olyan megfigyelőhelyet keressünk, ahonnan akadálytalan a rálátás a nyugati horizontra.

Még mindig láthatunk meteorokat

Egy közepes fényességű, ám lassú Kappa Cygnida meteor, amely annak ellenére is szépen látszik a fotón, hogy nem volt különösebben fényes. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az erős holdfény miatt „csökkentett módban” jelentkező idei Perseida maximumot követően a hónap végéig még lesz esélyünk meteorokat látni, ha nem is túl nagy számban. Ha az időjárás kellemes, tiszta az ég, és már kevésbé zavaró a Hold fénye, néha nézzünk az égre is. Perseidákat augusztus 26-ig láthatunk, de 23-ig még a Déli Delta Aquaridákból is eshet néhány rajtag. Szintén aktív még a Kappa Cygnidák raja, amelyből ugyan nem túl nagy számú, ám annál szebb meteor hullhat, a sárgásvörös, gyakran jelentős fényességű és lassú meteorok az égbolt tetején járó Hattyú csillagkép felől érkeznek, s ha sikerül megörökíteni őket, akkor a fotón is szép lesz a látványuk. Minél lassabb egy meteor, annál több ideig küldi a fotonokat a fényképezőgép érzékelőjére, így még a kevésbé fényesek is szebb képet adnak, mint a fényes, de nagyon gyors meteorok. Az említett rajokon túl néhány egészen kis raj is aktív még a hónap második felében, így lesz lehetőségünk még a hullócsillagok megfigyelésére.