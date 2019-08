Hamarosan túl forró lehet a klíma a mekkai zarándoklathoz

A zarándoklat holdnaptár alapján meghatározott ideje évről évre máskor van, mivel a holdév 11 nappal eltér a napévtől, de általában 5-7 éven át a legmelegebb időjárású időszakra esik, ahogy idén is augusztus közepén zajlott. Egy, a Geophysical Research Letters tudományos folyóiratban most megjelent tanulmány szerzői úgy vélik, hogy a jövőben a hasonló időszakra eső zarándoklat során az egészséget súlyosan veszélyeztető hőséget kell kiállniuk majd az embereknek. Az 1970-es évektől kezdődően jelentősen melegedett a zarándoklat helyszínének otthont adó régió, különösen a nyári időszakban, a trend a jövőben is folytatódni fog, számolt be róla az Amerikai Geofizikai Unió híroldala.

Az előrejelzésüket a klíma várható alakulása alapján készítették el, figyelembe véve mind a hőmérséklet, mind a légnedvesség jövőbeli értékeit. Kétféle várható jövőbeli klíma esetére végezték el a számításokat: RCP 4,5 és RCP 8,5 szén-dioxid kibocsátási esetekre. Az RCP 4,5 azt jelenti, hogy a 2040-es években éri el a csúcsát a kibocsátás, majd utána csökken, az RCP 8,5 pedig azt, hogy ugyanabban az ütemben nő a kibocsátás az egész évszázadunk során, ahogy jelenleg is. A számítások eredményét az ún. nedves léghőmérsékletre adták meg, az emberi egészségre kifejtett hatást is ezen értékben határozzák meg ugyanis, mivel ettől függ, hogy nyáron az izzadásnak van-e hűtő hatása a szervezetünkre. Akár már jövőre, 2020-ban is meghaladhatja ez az érték a 29,1 fokot, vagyis az extrém hőstresszt okozó mértéket, amikor már nem képes a szervezet izzadással hűteni magát. Ez azzal jár együtt, hogy a szabadban tartózkodó zarándokok sokasága hőgutát kaphat, és halálesetek is elfordulhatnak. RCP 4,5 kibocsátás esetében a zarándoklat időszaka során 2020-ban 1 százalék, 2045-53 közt 15 százalék, 2079-86 közt pedig 19 százalékban fogja elérni ezt az extrém veszélyes értéket a hőmérséklet és a légnedvesség. Ha a mai szinten halad tovább a kibocsátás, vagyis az RCP 8,5 esetében 2020-ban 6 százalék, 2045-53 közt 20 százalék, 2079-86 között pedig 42 százalék lesz az extrém érték időtartama a zarándoklat során.

A kutatók szerint az eredményeikből tanulságot levonva a helyi hatóságoknak az esemény idejére fel kell készülniük a zarándokok millióinak egészsége és testi épsége védelmében tett intézkedésekkel. Legfőképpen pedig mindannyiunk számára tanulság lehet, hogy a jövőben a klíma nemcsak a tengerek szintjének emelkedésével, gyarapodó viharokkal és hurrikánokkal, hanem a közvetlen forrósággal is rendkívül súlyos problémákhoz vezet, még akkor is, ha részben be tudjuk tartani a kibocsátást korlátozó terveinket.