Égi jelenségek 2019. szeptember első felében

Fontosnak tartom a szeptemberi ajánló elején felhívni a figyelmet az őszi vadászidényre. Mivel a csillagos ég megfigyelését, fotózását a településektől távoli, fényszennyezésmentes égbolton érdemes űzni, ezért tudni kell róla, hogy szeptember elejével beköszönt a vadászidény, s általában október közepéig tart. Ezzel együtt jár az is, hogy nagyon sok területen erdőlátogatási tilalmat rendelnek el általában délután 4 és délelőtt 9 közti időszakra, ez nemcsak konkrét erdőket, hanem domboldalak, legelők, mezők területét is jelentheti. A saját testi épségünk érdekében a kiszemelt megfigyelőhelyünk esetében mindig ellenőrizzük a helyileg illetékes erdőgazdaság vagy vadásztársaság, települési önkormányzat honlapján, hogy mely területekre vonatkozik a tilalom, és ezeket szigorúan kerüljük el! Az éjszakai szabadtéri fotózáshoz amúgy is érdemes láthatósági mellényt felvenni, akkor is, ha nem a tilalom alá tartozó terület közelében, vagy nem vadászidényben vagyunk kinn.

Hajnalban már viszontlátjuk az Oriont

Ahogy a nyár őszbe váltott, elkezdtek a keleti égen felbukkanni az őszi-téli csillagképek. Már augusztusban megpillanthattuk a pirkadati időszakban az Orion fényes csillagait, szeptember elején viszont már sötét égen láthatják a korán kelők. Fél 3-kor már teljes terjedelmével a látóhatár felett van, és mivel már az éjszakák is hosszabbak, egészen hajnal 5-ig sötétben csodálhatjuk meg az egyre magasabbra kúszó ikonikus csillagképet. A holdmentes hajnalokon, fényszennyezésmentes helyszínről akár már az őszi állatövi fény derengését is megláthatjuk, nagyjából 2,5-2 órával napkelte előtt.

Hold-Jupiter együttállás 6-án este

A Hold és a Jupiter 6-án az alkonyi égen, a már felderengő csillagok közt Forrás: Stellarium

Már közvetlenül alkonyat után kereshetjük a délnyugati égen a kettőst, a Holdat az 56 százalékos megvilágítása miatt bármikor megláthatjuk a nappali égen is, a Jupiter tiszta időben napnyugta előtt 15-20 perccel már észrevehető szabad szemmel. A két égitestet kb. 5,5 fok választja majd el egymástól, napnyugtakor 20 fok magasan lesznek, és csak este 11 óra felé nyugszanak le, így bőven lesz idő megörökíteni is őket.

Hold-Szaturnusz együttállás 8-án este

A Hold és a Szaturnusz látványa 9-én este Forrás: Stellarium

A gyűrűs bolygó 2,5 fok távolságban lesz a 75 százalékos megvilágítású Hold jobb oldalán, este 8 óra felé a déli égen kb. 20 fokos magasságban láthatjuk őket. A két égitest látszólagos távolsága az est előrehaladtával nőni fog, éjfélkor már majdnem 4 fokra lesznek egymástól, így érdemesebb viszonylag korán megörökíteni az egyébként éjjel egykor lenyugvó párost.

Az év legkisebb teliholdja 14-én

Összehasonlító montázs a legkisebb és a legnagyobb teliholdról. Forrás: Anthony Ayiomamitis / APOD / NASA

Holdunk 13-án délután lesz földtávolban, a telihold időpontja pedig 14-én reggel fél 7, így a két esemény közelségének köszönhetően ezúttal a szokásosnál egy kicsit kisebb teliholdat csodálhatunk meg. Égi kísérőnk lenyugszik napkelte előtt pár perccel, így vagy még holdnyugtakor érdemes megörökíteni, vagy megvárhatjuk vele a 14-i esti holdkeltét, ami kb. fél órával követi a napnyugtát.

A holdnyugta ideje 14-én reggel a keleti határunknál 05:58, Budapesten 06:11, nyugaton pedig 06:21 lesz. Az esti holdkelte keleten 19:21, Budapesten 19:32, nyugati határainknál pedig 19:42 lesz. A fényviszonyok mindkét esetben jók lehetnek, ha tiszta a nyugati horizont, akkor szépen követhetjük a hajnali fények közt is a lenyugvó Holdat, már jól látható tájelemekkel. Este pedig már viszonylag sötét égen kel, ennek is megvan a maga előnye, bár ilyenkor a táj már sötétebb, egy szép fa sziluettjével kiváló látványt nyújthat majd.

Mivel vége a nyárnak, így a Hold is egyre magasabbra fog kúszni az égen, éjfélkor picivel már 30 fok feletti magasságban szeli át a déli égboltot, a magassága a tél közeledtével egyre nőni fog.

Nem fogytak még el a meteorok sem

Szeptember ugyan már nem tartozik a közismert meteoros időszakba, a Szeptemberi Epszilon Perseidák rajára érdemes lehet odafigyelni. A raj ugyan kevés meteort ad, ezek azonban fényesek, így leginkább azért érdemes tudni róluk, mert előfordulhat, hogy egyéb céllal készülő égboltfotónkba bepottyan egy-egy meteor. A raj szeptember 5-től aktív, sajnos a maximuma a holdfényben úszó éjszakákra esik, bár ilyenkor sincs érzékelhető növekedés a számukban, így különösebben nem érdemes a maximum idejével foglalkozni. Lehetnek még ennél is kevesebb meteort adó kis rajokba tartozó hullócsillagok, de természetesen, a rajhoz nem tartozók is bármikor felvillanhatnak az égen.