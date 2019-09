Műholdakról figyelik a Dorian hurrikánt

Az Atlanti-óceán hurrikánszezonja általában júniustól novemberig tart, az első nagyobb ciklon 2019-ben a Dorian, amely épp most közeledik az amerikai partokhoz, az előrejelzés szerint szeptember 1-jén közelíti meg a Bahamák északabbi szigeteit, majd 2-án elérheti Floridát. Jelenleg olyan tengerrész felett halad, amelynek vízfelszíni hőmérséklete magas, 30°C körüli, és ez elősegíti a hurrikán erejének megőrzését, illetve erősödését is. Mivel nem túl gyors a mozgása, ez még további erősödéssel is járhat. A szárazföld felett ugyan gyengül majd a hurrikán, ám még ezzel együtt is katasztrofális állapotokat idézhet elő a csapadék és a szél.

A TEMPEST-D műhold augusztus 28-án készült mérése a Dorian hurrikánról, az élénk színek a heves csapadékkal járó régiókat jelzik. Forrás: NASA

A NASA és a NOAA (Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal) számos műhold segítségével vizsgálja a Doriant, mérik a felhőzet hőmérsékletét, szélerősségét, a felhalmozódó csapadékmennyiséget, illetve azt is, amint a tenger felett haladó ciklon feltöltődik a beszívott nedvességgel. Ez utóbbi méréseket egy nanoműhold, a TEMPEST-D végzi, az aprócska, kb. lexikon méretű eszköz rádióhullámok segítségével pillant be a ciklon folyamataiba. Az AIRS műhold a felhőzet hőmérsékletét vizsgálja, a méréseiből azonosíthatóak a hurrikánban megszülető zivatarrendszerek, amelyek a magasba nyúló felhőzetük révén igen hidegnek mutatkoznak, ezek adják a hurrikán legjelentősebb csapadékát is. A nyomon követésük az áradások, illetve villámárvizek előrejelzéséhez elengedhetetlen. A CloudSat radarmérésekkel metszeti képet alkot a hurrikánról, ezzel bepillanthatunk annak dinamikus szerkezetébe, csapadékképződésébe.

A legfontosabb információkat a GOES meteorológiai műholdcsalád szolgáltatja, a nagy felbontású feltételek látható és infravörös tartományban is folyamatosan, valós időben születnek a viharrendszerről, így a legkisebb változásokra is gyorsan fény derül. Ezek alapján frissíthető az előrejelzés, és a lakosságnak több esélye van a hatékony védekezésre is. Hasonlóan igen jelentős a Suomi NPP légkörfigyelő műhold adatszolgáltatása is, ez az eszköz sokrétű információkat nyújt, és a mérései alapján lehet megjósolni a hurrikán várható útvonalát is.

A tenger felszíni vízhőmérséklete, és a Dorian rávetített útvonala Forrás: NASA Earth Observatory

Floridában számos helyen szünetelni fog az oktatás, sporteseményeket halasztottak el, illetve homokzsákokat osztottak ki a hurrikán útvonalába eső területeken. Számtalan helyszínen a villanyvezetékek közelében lévő faágak ritkításának is nekiláttak. A szélerősség alapján a hurrikánt Saffir-Simpson skálán már a 4-es kategóriába sorolták (a trópusi ciklonokat besoroló skála 1-től 5-ig terjed), ez a kategória 209-251 km/h széllel jár, és már pusztító károkat tud okozni az építményekben is, könnyedén leemeli a tetőzetet, megbontja a falszerkezetet, de az utakra, vezetékekre dőlő fák is igen jelentős problémát okoznak, hosszan tartó áramkimaradással járnak, és számos helyet elzárhatnak a külvilágtól. Florida kormányzója az egész állam területére rendkívüli állapotot hirdetett a Dorian érkezése miatt.

A hurrikánt, a felette átrepülő Nemzetközi Űrállomásról is, megörökítették.

Szeptember 1-jén reggel a hurrikán erőssége már megközelítette a legmagasabb, 5-ös kategóriát, nem kizárt, hogy el is fogja érni, mielőtt partot ér Floridában.