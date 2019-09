Gyönyörű űrfelvétel készült az éjszakai Budapestről

Oleg Kononyenko orosz kozmonauta Budapest felett átrepülve, az űrállomásról, 400 kilométernyi magasságból készítette a fotót. A felvétel önmagában is gyönyörű, azonban ahhoz, hogy ebből bármilyen tudományos vizsgálat céljára alkalmas fotó váljék, pontosan be kell rajta azonosítani a felszíni pontokat. Mivel az űrből készült felvételeknek igen nagy rajongótábora van világszerte, ezekhez a feladatokhoz a NASA civilek segítségét kérte. Az évek során összeállt több százezer felvételt tartalmazó adatbázisból bárki letöltheti az általa ismert város fotóját, és segíthet azon beazonosítani az egyes referenciapontokat. Számos esetben ezt a munkát magánemberek és a térképészet területén dolgozó cégek is felvállalják, szabad idejükben, több ezer képet dolgoztak már fel hasonló módszerrel eddig.

Ez utóbbi munkát az Interspect Csoport nevű hazai, légi térképezéssel is foglalkozó vállalat szakemberei végezték el. A végeredményül kapott képen térképi pontosságú, torzításmentes változatban látható Budapest, így a fotót bármikor lehet majd összehasonlító vizsgálatokban, elemzésekben is használni.

Budapest az űrállomásról, Oleg Kononyenko felvételén. Forrás: roscosmos.ru

Oleg Kononyenko 2019 februárjában az űrállomáson Forrás: NASA

Oleg Kononyenko négyszer járt a Nemzetközi Űrállomáson, 2008-ban, 2012-ben, 2015-ben, majd legutóbb 2018 decemberében költözött az ISS-re, ahol parancsnoki feladatot is ellátott, 2019. június 24-én tért haza. Civil repülőmérnökként, tehát nem egy katonai karrier csúcsaként vált űrhajóssá, 1998-as kiképzését megelőzően űrhajók elektronikai rendszerének tervezésével foglalkozott. Összesen 736 napot töltött az űrben, ezen idő alatt három, összesen több mint 18 órányi, külső szerelési munkálatokkal járó űrsétát is végzett.