Égi jelenségek 2019. szeptember második felében

Őszi nap-éj egyenlőség 23-án

Szeptember 23-án lesz az őszi nap-éj egyenlőség, az őszbe délelőtt 9:50-kor lépünk át. Az ilyen alkalmakkor napkeltét vagy napnyugtát érdemes fotózni, ehhez keressünk szép helyszínt, jó kilátással, szép tájjal vagy érdekes épületekkel. A napkelte ideje ezen a napon a keleti határainknál 06:19, Budapesten 06:31, nyugaton 06:41 lesz. A napnyugtát a keleti országrészben 18:29-kor, Budapesten 18:40-kor, nyugati határaink közelében pedig 18:50-kor figyelhetjük meg.

Bolygók és a Tejút az esti égen

A Tejút centruma, jobb oldalon a fényes Jupiter, balra tőle pedig a kevésbé fényes Szaturnusz látható.

Fotó: Majzik Lionel

Egyre korábban sötétedik, de a sötétséget a holdfény miatt csak 20-át követően tudjuk kihasználni, a csillagászati sötétség a hó közepe táján még 20:40 körül áll be, a hó végén már 20:10-től teljes pompájában láthatjuk az égboltot. A Tejút déli régiójából egyre kevesebb látható, azonban a Szaturnusz és a Jupiter által közrefogott terület még tartogat néhány szép estét. A két óriásbolygó is egyre hamarabb lenyugszik, a Jupiter 22:00 óra felé, a Szaturnusz éjfélkor tűnik el a délnyugati horizonton, ha szeretnénk őket a Tejúttal megörökíteni, az este 9 körüli időpont ideális hozzá.

Esténként felettünk jár az Űrállomás

ISS átvonulás még nyári előtérrel

Fotó: Gerlecz László

Szeptember 20-át követően az esti égboltunkon kezdi meg átvonulásait a Nemzetközi Űrállomás, ekkor még alacsonyan száll a délnyugati-déli égbolton, ám 21-én este már majdnem a zenitig vezet az útja, a következő estéken számos jól megfigyelhető átvonulása lesz. A nyugati horizonton bukkan fel, s halad kelet felé, eleinte a déli, majd a hó utolsó hetében már az északi égbolton láthatjuk. Ez utóbbi alkalmak arra is lehetőséget biztosítanak, hogy hosszabb csillagíves képbe komponáljuk az áthaladó Űrállomást. Mivel az ISS igen fényes objektum, ezért az átvonulásait még városi égbolton is könnyedén megfigyelhetjük. A lakóhely, illetve megfigyelési hely és adott napi átvonulás időpontjait és útvonalát akár mobilapplikációk, akár az online adatbázisok, mint a Heavens-above.com vagy a Calsky.com adatai alapján előre meg tudjuk nézni, s ez alapján tervezhetjük meg a megfigyelést vagy fotózást.

Hajnali holdsarló 26-án és 27-én

Hajnali holdsarló erős földfénnyel a Balaton felett – az ezüsthíd a ráadás volt a látványhoz. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hajnali, már a téli csillagképeket is felvonultató égbolton e két napon az Oroszlán csillagképben láthatjuk a sarlót. 26-án még a 10 százalékát bevilágítja a napfény, ekkor 3 órakor felkel, de reggel fél 6-kor már kényelmes 20 fokos magasságban áll, így ha nem szeretnénk miatta korán kelni, akkor is lehetőségünk lesz megfigyelni, akár a reggeli kávénk mellett egy keletre néző ablakból a már pirkadó, de nem túl világos égen. 27-én már csak 4 százalékos lesz a sarló, 04:30 körül kel fel. Ez a vékonyka ív már izgalmasabb látványt nyújt, és ekkor a bevilágítatlan oldalán a földfény derengése is hangsúlyosabb lesz, tehát, ha az időjárás lehetővé teszi, érdemes ezt a hajnalt választani a megfigyelésre. Ekkor fél 6 felé 10 fokos magasságban láthatjuk, így már zavaróak lehetnek a horizonton lévő tereptárgyak, házak, de egy magasabb emeleti ablakból még mindig összevonható a reggeli kávénkkal a látvány. Ha városon kívül tervezzük a megfigyelést, érdemes számításba venni az őszi időszakban már gyakrabban ködös időt is, ami ekkor még inkább csak a völgyek, vízfolyások környékére jellemző.

Alkonyi holdsarló 29-én és 30-án

A 2,5 szézalékos holdsarló még könnyen észrevehető, de 2 százalék alatti megvilágításnál már érdemes binokulárral keresni. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

29-én csak a nagyon merészek számára és a nagyon tiszta nyugati égbolton válik megfigyelhetővé a sarló. Ezen az alkonyon csupán 1,4 százalékát világítja be a napfény, így rendkívül vékonyka lesz, és a még erősen világos alkonyi égen kell keresni. Aki vállalkozik rá, annak javaslom a binokulár használatát, és persze az akadálymentes nyugati kilátást adó helyszínt. Fél órával napnyugtát követően kb. 4,5-5 fokon áll, s 50 perccel nyugszik a Nap után, így túl sok időnk nem lesz megkeresni.

30-án jóval kedvezőbb helyzetben leszünk, ezen az alkonyon már 5,5 százalékos megvilágítású lesz Holdunk, és, bár továbbra is alacsonyan kell keresni a nyugati ég alján, már szabad szemmel is könnyen megpillanthatjuk. Erre a legalkalmasabb idő napnyugta után jó fél órával, 19:00 felé kezdődik, és, ha tiszta a horizont, akkor még kb. 40-50 percen át láthatjuk is a sarlót.