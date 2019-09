Bébi teknősök megkövült lábnyomaira bukkantak

A fokföldi, part közeli finomszemcsés, lösz-jellegű kőzetrétegben eddig is számtalan állat lábnyomaira bukkantak mintegy 130 helyszínen, most három helyen is azonosítottak tengeri teknősöktől származókat.

Néhány, egymással párhuzamosan haladó nyom az álcserepesteknős frissen kikelt példányainak tengerhez igyekvő nyomaira hasonlít, a harmadik pedig egy kérgesteknős kicsinyétől eredőre. E két faj jelen korunkban a fokföldi helyszínnél melegebb vidékek lakója, s innen kb. 1200 km távolságban van a fészkelő helyük. A felfedezés azt jelzi, hogy százezer éve Fokföld klímája a mainál melegebb lehetett, de feltehető az is, hogy a mai elterjedésnek korlátot szab az emberi jelenlét és vadászat.

A nyomkövületek alapján nem lehet ugyanúgy leírni egy fajt, mint csontmaradványok alapján, azonban ezek is fajra jellemzőek, s bár a most leírtak hasonlítanak az említett modern teknősfajokéra, nem teljesen azonosak velük, így mindkét típusú nyom alapján egy-egy korabeli teknősfajt is megneveztek a kutatók. Egy negyedik, teknősnyomot tartalmazó helyszínről is tudomásuk van a szakembereknek, azonban ott sokkal kisebb és kevésbé jó állapotban fennmaradt nyomkövület van csupán, amely részletes vizsgálatra egyelőre nem alkalmas.

Az álcserepesteknőséhez hasonlító, százezer éve a tenger felé igyekvő bébi teknősök nyomai. Forrás: Quaternary Research

A teknősök nedves homokban hagyott nyomai annak köszönhetően maradhattak ránk, hogy a nyomokba friss, de száraz, finom szemcsés port hordott a szél rövid idővel a teknősök elhaladását követően, azután további rétegek rakódtak rá, a szemcsék összecementálódtak, s az egykori vizes homokréteg megőrizte az eredeti nyomok alakját.

Különösen ritka és szerencsés eset, hogy egy alapvetően igen rövid életű, pár perces rohanás során hagyott nyom ilyen hosszú időn át fennmaradjon. Mindkét helyszínen úgy sikerült rájuk bukkanni, hogy a homokkő tömbök természetes úton leomolva feltárták a korábban elzártan lévő réteget.

Ezek a világon az első tengeri teknőstől származó nyomkövületek, eddig csak édesvíziekét találták meg, jórészt az északi féltekén. A kutatásról a Quaternary Research szakfolyóiratban számoltak be.