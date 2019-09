WHO: az emberiség nincs fölkészülve a globális járványokra

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új jelentése szerint egy világszintű járvány kitörésének kockázat egyre nagyobb – számol be a CNN. Bár hatalmas régiókat érintő betegségek mindig is voltak, napjainkban jelentősen emelkedik a veszély. Ennek fő oka a nagyobb népsűrűség, illetve a klímaváltozás: ahogy a környezet átalakul, a kórokozókat terjesztő rovarok gyorsabban szaporodnak, és új régiókban bukkannak fel.

Az 1918-1919-es influenza világméretű járványa, a spanyolnátha a WHO szerint 50 millió ember halálát okozta. A kutatók úgy vélik, egy hasonló katasztrófa ma 80 millió életet követelhetne.

A globális járványok elsősorban a szegényebb országokat érintik, ahol az egészségügyi infrastruktúra nem elég fejlett. 2011-2018 között a WHO világszerte 1483 nagy járványt dokumentált, ezek nem csupán emberveszteséggel jártak, hanem jelentős gazdasági károkat is okoztak, sőt bizonyos esetekben fegyveres konfliktusokat is előidéztek.

Bár a tudományos és technológiai fejlődés elősegítette a betegségekkel szembeni védekezést, az igazán nagy járványokra továbbra sem vagyunk fölkészülve. A WHO felhívta a világ vezetőinek a figyelmét, hogy tegyenek lépéseket a kockázat csökkentésére, többek között úgy, hogy dolgozzanak ki katasztrófatervet, kövessék nyomon a előforduló kisebb járványok kialakulását, lefolyását.