Egy éves sarkvidéki küldetésre indul a Polarstern kutatóhajó

1893-96 között Nansen a Fram fedélzetén, három éven át, a Jeges-tenger jegébe fagyva sodródott, az akkori útnak két célja volt: megismerni a sarkvidék viszonyait, és esetleg eljutni az Északi-sarkra. Az utóbbi nem sikerült, azonban a három éves út során rengeteg tudományos értékű tapasztalatra és mérési eredményre tett szert az akkori expedíció. 125 év alatt senki sem ismételte meg Nansen útját, ám most a német Alfred Wegener Institut irányításával induló MOSAiC expedíció hasonlóra vállalkozik.

Szeptember 20-án indul el a Polarstern jégtörő kutatóhajó Tromsø kikötőjéből, először a szibériai sarkvidékre hajóznak az ilyenkor még jól járható Jeges-tengeren. Szibéria északi vizein, ahol már nagy mennyiségű tengerjég található, a hajó a hidegre forduló időjárással befagy a tengerjégbe, majd egészen jövő szeptemberig a sarkvidék szívén át sodródik majd a jégmezővel együtt. A Transzpoláris-áramlat az útja végére Grönland és a Spitzbergák közti tengerrészre juttatja, ahol a jövő nyári olvadással kiszabadul a hajó.

Az expedíció várható útvonala, a fő tudományos eszközök és az ellátást segítő logisztika ábrája. Forrás: Alfred Wegener Institut

Az év során folyamatos műszeres méréseket végeznek mind a jég, mind a légkör, a tenger helyzetéről, a légkör 35 km-es magasságától a tenger alatti 4 km-es mélységig. Ezen felül a sarkvidék bioszféráját is felmérik, megvizsgálják. A hajón egyszerre kb. 100 fő dolgozik, az egy éves időszak során a kutatók és a személyzet is többször cserélik majd, jégtörők és repülőgépek segítségével folyik majd a szállítás, s az ellátmányt is így pótolják a hajón.

Az expedíció teljes lebonyolításában kb. 600 fő vesz részt, 300 csak a tudományos kutatók létszáma, a csapat másik fele a technikai és logisztikai feladatokat látja majd el. Hat ember kizárólagos feladata a jegesmedvék figyelése és elriasztása lesz, ezzel biztosítva a kutatók biztonságát (Nansen expedíciója során a szánhúzó kutyákból sikerült a medvéknek zsákmányt ejteni.)

Az út első három hónapját a National Geographic-nak évek óta dolgozó magyar származású fotós, Esther Horvath is a hajón tölti majd, s dokumentálja a tapasztaltakat (a képeivel a magazin szeptemberi számában is találkozhattunk már). Esther munkáját az Instagramon is lehet követni.

Az útról pedig időről időre mi is hírt adunk majd!

Ha valaki részletesen szeretné követni az eseményeket, akkor a Polarstern kutatóhajó blogján, vagy az expedíció webes applikációján megteheti.