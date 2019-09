Mintha a Marsot látná az ember, pedig ez Indonézia

Teljesen elvörösödött az ég Dzsambi tartományban – számol be a CNN. Hétfőn és kedden a szmog és a régióban pusztító erdőtüzek miatt színeződött el a levegő, a folyamat az emberi egészséget is fenyegeti.

A jelenség hátterében a Mie-szórás áll, ami akkor fordul elő, amikor a szórás olyan részecskék segítségével történik, melyeknek átmérője közel azonos a látható fény hullámhosszával. Az indonéz Meteorológiai Klimatológiai és Geofizikai Hivatal szerint a műholdak a vörös képek születésekor Dzsambi környékén több helyen is nagy mennyiségű szálló port észleltek.

Agusz Vibovo Szoetarno, az indonéz katasztrófavédelmi iroda információs csoportjának vezetője szerint a részecskék az egészségre is károsak, ráadásul a látási viszonyok csökkenése a vezetést is megnehezíti. A Dzsambival szomszédos Riauban 2019. szeptember 23-án rendeltek el szükségállapotot, de a szmog már Malajziát és Szingapúrt is érinti. Malajziában kétmillió arcmaszkot osztottak ki a diákoknak, és 600 iskolában szünetel a tanítás a rossz levegő miatt miatt.

Indonéziában az erdőtüzek egy jelentős részét emberek idézték elő, eddig közel 200 személyt tartóztattak le tűzokozás miatt. Az országban nyaranként a szmog és a tüzek komoly gondot jelentenek, gyakran azzal a céllal égetnek föl területet, hogy mezőgazdaságilag hasznosítsák.