Meccs a természettel, avagy 13 hős története

Ljasuk Dimitry filmje 2019 júniusától szeptember közepéig kíséri figyelemmel a Tisza vízgyűjtő területéről érkező és a Tisza-tavon megrekedt szemét sorsát, de a fókusz a PET Kupán indult csapaton, a 13 személy motivációján és tettein van.

Magát a PET Kupát talán már mindenki ismeri az országban, de testközelből egy csapat munkáját és hangulatát még nem filmesítették meg. A film a kapitány szemszögéből mutatja be a versenyt, az ismeretlenekből összeállt csapatot és a hulladékproblémát.

A PET Kupa 7 éve működő tiszai nonprofit szemétgyűjtő verseny, amely 2019 nyarán először érkezett a Tisza-tóra, hogy megtisztítsa az áradás során larakódott hulladéktól. Ljasuk Dimitry régóta elkötelezett rajongója a Tisza-tónak, így kapitánynak jelentkezett a versenyre. Utolsó pillanatban a közösségi média segítségével toborozta legénységét, így az ország különböző szegletéből érkeztek önkéntesek a PET Vidra csapatba.

„A verseny idején ugyan én voltam a kapitány, de forgattam és szedtem a szemetet is. A film vágása során úgy éreztem, hogy nem elég csak a terepen mutatni meg a résztvevőket, úgy gondoltam, érdemes lenne egy kicsit a civil életükbe is bepillantani. Ezért a verseny után, a nyáron mindenkivel találkoztam, hogy a portrékat elkészítsem róluk. A film nem csak a PET Kupa eseményeiről, hanem annak előzményeiről és a kiskörei vízlépcső előtti szeméthelyzetről is szól” – mondta Ljasuk Dimitry, a videó készítője.

És, hogy van-e még hulladék a Tiszán? Bizony van és lesz is addig, ameddig nem változtatunk szemléletünkön mi, állampolgárok és a nagy vállalatok vezetői. Jó lenne elérni, hogy ne a kényelem vagy ne a profit legyen az első, hanem a természet.