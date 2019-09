Klímahelyzet – a jövőnk forog kockán

Ha semmin nem vagyunk képesek változtatni, a jövőnket tesszük kockára.

Az ENSZ Klímacsúcshoz kapcsolódóan szeptember utolsó hete volt az úgynevezett klímahét, melynek keretében hazánkban is több környezet- és természetvédelmi civil szervezet fogott össze annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet: a jövőnk forog kockán, ha globális, nemzeti és egyéni szinten nem teszünk az egyre gyorsuló ütemű éghajlatváltozás ellen.

Túlfogyasztásunkkal rendkívüli ütemben éljük fel a bolygó erőforrásait: a Global Footprint Network adatai szerint 2019-ben július 29-én jött el a túlfogyasztás világnapja, ekkor lépte át az emberiség fogyasztása azt a szintet, amit a Föld egy év alatt képes újratermelni, illetve elnyelni. Bár a vállalatok és kormányok felelőssége óriási, az egyéni szint is elvitathatatlan.

A harmadik globális klímasztrájkhoz kapcsolódó budapesti tüntetés résztvevői a Lánchídon 2019. szeptember 27-én. A tüntetést a Fridays For Future Magyarország mozgalom szervezte. Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Mit tehetünk egyénként?

Nem kellene óriási erőfeszítéseket tenni azért, hogy fenntarthatóbban éljünk. Ha például tartósabb, hatékonyabb, természetesebb tárgyakat vásárolunk – vagy minimálisra csökkentjük vásárlásunkat, és csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van -, már sokat tettünk ökológiai lábnyomunk csökkentéséért. Ne cseréljük le a mobiltelefonunkat csak azért, mert megjelent egy újabb modell – akkor vegyünk újat, ha a jelenlegi már tényleg használhatatlan. Az elektronikai termékeket előállító ipari vállalatok az előállítás során rengeteg vizet használnak és még több szennyvizet juttatnak a folyókba. Ugyanez vonatkozik más termékekre, például a ruhaneműkre is.

Az étkezésünket is megreformálhatjuk: ha kevesebb húst – főként kevesebb marhahúst – fogyasztunk, azzal nem csak a saját egészségünket támogatjuk, hanem a Földét is.

1 kilogramm marhahús előállításához átlagosan 15500 liter vízre van szükség, ami természetesen függ az állattartás módszerétől, illetve az adott éghajlattól is.

A messziről érkező zöldségek és gyümölcsök helyett válasszuk a helyi, szezonális termékeket!

Ha csak 1 fokkal csökkentjük a hőmérsékletet a lakásban, a fűtésszámla akár tizedével is kevesebb lehet, és a háztartás évente 300 kg szén-dioxidot is megtakaríthat. Tehát érdemes egy pulóvert fölvenni a fűtési szezonban és éjszaka vastagabb takarót használni. A fűtésre fordított energiafelhasználás mérséklése nem csak a pénztárcánknak, de a bolygónknak is nagyon sokat jelent.

Tudatos döntésekkel és kis lépésekkel mindannyian rengeteget tehetünk azért, hogy számunkra és a jövő generációi számára is élhető legyen a Föld.