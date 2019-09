Égi jelenségek 2019. október első felében

Holdsarló október 1-jén este

Az alkonyi, délnyugati ég alján a 12 százalékos megvilágítású sarlót már korán megláthatjuk, bár alacsonyan lesz a horizont felett, a nagyobb fázis miatt szembetűnik azonnal. Napnyugta után a még világos, színes délnyugati égbolton különösen megkapó látványt nyújt akkor is, ha nem teljesen tiszta az ég. Egy óra és 50 percünk van napnyugta és holdnyugta között, így bőven akad idő a fotózásra, megfigyelésre. A Hold alacsony helyzete miatt keressünk akadálymentes kilátást biztosító észlelőhelyet! A holdnyugta ideje keleti határunknál 20:00, Budapesten 20:13, a nyugati országrészben 20:24.

Hajnalonként láthatjuk az őszi állatövi fényt

Az őszi állatövi fényt napkelte előtt 2-1,5 órával láthatjuk Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hónap elején, míg a holdfény nem zavarja a hajnali órákat, sötét, vidéki égről megcsodálhatjuk az őszi állatövi fény derengő fénykúpját. A Hold október 11-ig hagyja sötéten ezt az időszakot, így, ha tervezzük a megfigyelést, e napokon számíthatunk alkalmas körülményekre, ha az időjárás is megfelelő. A legjobb mindig a hidegfrontok után kitisztult, páramentes égbolt, ilyenkor még a kevésbé sötét égboltú helyszíneken is láthatjuk az állatövi fényt.

Hold – Jupiter együttállás október 3-án

Hold-Jupiter együttállás Forrás: Stellarium

Alig több mint két fokra áll egymástól a 30 százalékos megvilágítású Hold és a fényes óriásbolygó, a Jupitert a Hold bal oldalán kereshetjük, tiszta időben akár már a napnyugta előtti percekben is, ha valaki szereti a kihívásokat, de amint kicsit sötétedni kezd, egyre inkább szembetűnő lesz a Jupiter fénypontja. A páros a keleti határunknál 21:10-kor, Budapesten 21:24-kor, nyugaton pedig 21:35-kor nyugszik

Hold – Szaturnusz együttállás október 5-én

Hold-Szaturnusz együttállás Forrás: Stellarium

A Hold ekkor már 50 százalékos megvilágítású lesz, a gyűrűs bolygót felette, kicsivel balra kereshetjük. A távolságuk 20 óra felé még 2 fok, azonban ez egyre csökken, s holdnyugta idejére már alig egy fok választja majd el őket egymástól, ekkor a Szaturnusz pontosan a Hold felett látszik majd. Érdemes azonban kicsit korábban, 21:30 – 22:00 közt fotózni, ekkor még kényelmes 12-8 fok közti magasságban lesznek, mivel ősszel a horizont közelében már gyakran párás az ég, s a kevésbé fényes Szaturnusz így nehezebben kivehető.

Van már esély a Vénuszt is megpillantani alkonyatkor

Belső bolygószomszédunkat igen régen nem láttuk már a Naphoz való közelsége miatt, lassanként azonban egyre jobban megmutatja magát az alkonyati látóhatáron. Nem egyszerű így sem, hisz egy felhősáv vagy a pára ellehetetleníti az észlelését, azonban tiszta idő esetén a hónap közepe felé akár észre is vehetjük. Ehhez a tiszta horizonton túl alapfeltétel az akadálymentes kilátás, így alkalmas például egy hegytető arra, hogy keressük a Vénuszt a délnyugati ég alján. Alig fél órával a Nap után nyugszik, így, a nagy fényessége ellenére is csak a lenyugvása előtti percekben, a horizonthoz igen közel lehet észrevenni.

Indul az őszi meteorszezon

Fényes Taurida tűzgömb a Dolomitok hegyei felett Forrás: APOD/ NASA / Ollie Taylor

Az egyre hamarabb elérkező esti sötétség a hűvösebb idő ellenére is talán többeknek ad némi lehetőséget égboltmegfigyelésre. Akármilyen céllal vagyunk kinn, számíthatunk rá, hogy októberben már egyre több meteort látunk, s az őszi időszak „fénypontjai” a Taurida rajcsoport tagjai lehetnek emlékezetesek. Ezek a meteorok igen lassúak, s nagyon sok esetben látványosan fényesek, nem ritkán az egész eget beragyogó tűzgömbök világítják be a tájat. Ugyan az óránként megfigyelhető meteorok száma nem jelentős, még a maximum idején is csak 5 meteor hullik az északi és a déli Taurida rajból, ám a látványos fényesség miatt nem szabad róluk megfeledkezni. A radiáns már kora este felkel, így estétől észlelhetünk e rajkomplexből származó hullócsillagokat, de természetesen itt is érvényes, mint minden meteorraj esetén, hogy a radiáns magasabb állásakor hullik több, így éjfél felé már nagyobb az esélyünk.

A Tauridákon túl jelentkezik az éjszaka második felében megfigyelhető Orionidák (amelynek a Halley üstökös a szülő égitestje) és a már kora estétől látható Draconidák raja is. A fényes rajtagok, az egyre erősebb holdfénynél, is látványosak lehetnek.

Telihold október 13-án

Őszi színekben pompázó táj a telihold fényében Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az októberi telihold kelte ideális fényviszonyokkal köszönt ránk, napnyugta után közel fél órával, már sötétedő égen láthatjuk felbukkanni a keleti látóhatáron. A holdkelte ideje keleti határainknál 18:07, Budapesten 18:19, nyugaton pedig 18:29 lesz. A Hold egyre magasabbra kúszik már égi útján, kb. 45 fokon delel éjfél után, így, amennyiben tájba foglaltan szeretnénk fotózni, erre a holdkelte utáni idő a legalkalmasabb. Az éjszaka további időszakát kihasználhatjuk arra, hogy a holdfényben úszó őszi tájat, színesedő lombokkal fotózzuk, október közepére öltik magukra a bokrok, fák a legszebb őszi ruhájukat.