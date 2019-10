Hazai vízkészletek kezelése

Kőrösi Csaba a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) környezeti fenntarthatósági igazgatóságának vezetője szerint Magyarország helyzete kedvező, hiszen itt egy emberre az évi 5 ezer köbméteres világátlagnál több, 6 ezer köbméter víz jut, 50 éve ugyanakkor a mostani magyarországi érték háromszorosa állt rendelkezésre globálisan.

Az igazgató a Föld vízkészleteinek csökkenését a többi között azzal magyarázta, hogy a szennyvizek négyötöde tisztítás nélkül jut a természetbe. Magyarország ezen a téren is jobban teljesít, hiszen 10 százaléknál is alacsonyabb a kezeletlen szennyvíz aránya, de a szennyezést lehetőség szerint teljesen meg kell szüntetni. Az igazgató szerint az októberben összeülő Budapesti Víz Világtalálkozó sem kerülheti meg a vízválság globális kérdéseit, hiszen azokkal a világ számos országa már most kénytelen szembesülni.

Ferencz Orsolya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos főmunkatársa arra hívja föl a figyelmet, hazánk édesvízkészletét a jövőben a jelenleginél jóval óvatosabban kell kezelni.

Az M1 műsorában, az űrkutatásért is felelős miniszteri biztos elmondta, hogy Magyarország vízellátottsága jelenleg jónak tekinthető, de a jövőben a klímaváltozás miatt a magyar folyók vízgyűjtő területein akár alacsonyabb is lehet a vízhozam. A szakértő szerint meg kell akadályozni, hogy a jövőben az Alföld bizonyos területei félsivatagossá váljanak. A Kárpát-medence csapadékeloszlása az elmúlt évtizedekben csökkenő tendenciát mutat. Fontosnak nevezte az esővíztároló rendszerek fejlesztését, és a termőtalaj vízmegtartó-képességét növelő új, innovatív technológiák alkalmazását is.