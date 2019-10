Elkezdődtek a légszennyezés elleni intézkedések Delhiben

A téli félév időjárási adottságai miatt India északi részét, ahol a főváros is található, rendszeresen párás és szmogos légtömegek töltik ki. Az ilyenkor uralkodó anticiklon hatására, a talaj közelében megrekedő légtömegben folyamatosan egyre több szennyező anyag halmozódik fel. Az agglomerációval együtt több mint 24 milliós (más becslés szerint 29 milliós) Delhi nemcsak India fővárosa, hanem bátran hívhatjuk a világ légszennyezési fővárosának is, ami gyorsan gyarapodó népessége miatt egyre romló helyzetben van. A leginkább káros, PM2,5 kategóriába sorolt szennyező anyagok köbméterenkénti mennyisége éves átlagban 122 mikrogramm (az éves átlag egészségügyi határértéke 10, a napi pedig 25 mikrogramm), de a téli időszakban nem ritka, hogy a 600-as értéket is eléri. A város lakóinak életét ez a légszennyezés a számítások alapján 6 évvel is megrövidítheti.

A szmog forrása jórészt a helyi közlekedés, ipar, a város környéki földeken folyó tarlóégetés, a tüzelőanyagok egyéb célú (pl. áramfejlesztés) használata, a szeméttel tüzelés, illetve ősszel a Diwali ünnep során használt tűzijátékok füstje is súlyosbítja a helyzetet. A városvezetés 2016-ban fogalmazta meg azokat az intézkedéseket, amelyeket az időjárási és aktuális légszennyezési helyzet alapján fokozatosan vezetnek be. A PM2,5 mennyisége 2019. október 15-én átlépte a 108 mikrogrammot, s ezért kezdődött meg az intézkedéssorozat, számolt be róla a Phys.org hírportál.

A városban és a környékén gyakoriak az áramkimaradások, ezért nagyon sokan tartanak dízel generátorokat, az első intézkedésben ezek üzemeltetését tiltották be. A továbbiakat a folyamatos mérések alapján kapott légszennyezési adatoknak megfelelően teszik majd meg, feltehetően a hónap végén esedékes idei Diwali fesztiválját követően lesz erre szükség, a teherautók forgalmának korlátozásával. E járművek igen rossz állapotúak, öregek, és sokszor túlterhelten araszolnak végig a város útjain.

November 5-15 között lép majd életbe a közlekedőket érintő azon intézkedés, amely alapján a gépjárművek rendszáma szerint páros vagy páratlan napokon szabad majd közlekedniük. Kérdés, hogy ez mennyire lesz hatékony. Delhiben több mint 9 millió autót üzemeltetnek a lakosok, és a korábban kísérletileg bevezetett ilyen szabályozás kapcsán kiderült, hogy az érintett lakosok egy jelentős hányada második autó beszerzésében látta a megoldást, ezzel kijátszva a korlátozást.

Az ENSZ adatai alapján a világ 15 legrosszabb levegőjű városából 14 indiai, és ez évente egymillió ember idő előtti halálához vezet az ázsiai országban.

2019. október 14-én készült műholdfelvételen is látható az India északi részét és Pakisztánt elárasztó füst, amelyet a mezőgazdasági területek ugar- és tarlóégetései okoznak.