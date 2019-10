Ígéretek a légszennyezettség csökkentésére

A világvárosok, köztük London, Párizs, Los Angeles és Újdelhi főpolgármesterei közös ígéretet tettek arra, hogy a következő két évben a szennyezettség csökkentése érdekében ambiciózus célokat tűznek ki, amelyekkel elérik vagy túl is szárnyalják a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, és 2030-ra elérik a WHO által célul kitűzött levegőminőséget.

Az eredetileg negyven nagyváros által alapított, ezért C40-ként ismert, de már 94 várost tömörítő csoport csúcstalálkozóján többen kötelezték el magukat arra is, hogy nyilvános jelentéseket tegyenek arról, hogyan haladnak a WHO által kitűzött célok elérésében.

A WHO határérték-javaslata az évente átlagosan 10 mikrogramm – 2,5 mikrométernél kisebb – részecske egy köbméter levegőben. Ha a 35 városnak sikerül elérnie ezt, azzal akár 40 ezer ember idő előtti elhalálozása előzhető meg – vélik a szervezők.

A városok egészségessé tételét és a klímaváltozás megfékezését többek között az autóforgalom háttérbe szorításával, olcsó buszjáratok indításával, fák ültetésével igyekeznek elérni a polgármesterek.

A WHO szerint az emberek több mint 90 százaléka szennyezett levegőt lélegez be, amely idő előtti halálozást és betegségeket okoz. „A szennyezett levegő évente hétmillió embert öl meg főként a városokban, és hozzájárul a globális klímakatasztrófához” – mondta Antonio Guterres ENSZ-főtitkár Koppenhágában.

„A szennyezett levegő globális krízist jelent, és nekünk, polgármestereknek alapvető felelősségünk, hogy megvédjük az embereket a láthatatlan gyilkostól” – fogalmazott Sadiq Khan, London polgármestere. A hivatalos adatok szerint több mint kétmillió ember él olyan területeken Londonban, ahol a megengedettnél magasabb a levegő toxintartalma. Ennek megváltoztatására a világon elsőként kialakították az ultraalacsony emissziós zónát: minden járműnek szigorú előírásokat kell betartania, hogy bejuthasson a városközpontba – mondta el Khan.

Lisszabon polgármestere, Fernando Medina elmondta, hogy a portugál fővárosban a tömegközlekedésre csökkentett árú jegyeket vezettek be, aminek eredményeként 30 százalékkal emelkedett ezen járművek használata. Megnövelték a zöld területek nagyságát is, mintegy 200 futballpályányi részt telepítettek be növényekkel – tette hozzá.

Milánó polgármestere, Giuseppe Sala kifejtette, hogy az olasz nagyváros is egy nagy, alacsony emissziójú terület kialakításán dolgozik, és a tervek szerint a buszflottáját teljes egészében elektromosra cseréli a következő hét évben. „Politikai szempontból nem túl könnyű meggyőzni az embereket, hogy nem használják az autójukat, de jelenleg ez szükséges” – mondta Sala.

A városcsoport vezetője, Anne Hidalgo párizsi polgármester kifejtette, hogy szenzorokat helyeznek el például iskolákban és buszokon, hogy állandóan mérjék a légszennyezettség mértékét, és úgy tervezik, hogy 2024-re kitiltanak a francia fővárosból minden dízelüzemű járművet, 2040-re pedig minden benzines autót.

Létfontosságú, hogy a nagyvárosok korlátozzák a globális felmelegedés mértékét, mivel ezek felelnek a szénkibocsátás háromnegyedéért, és globálisan az energia több mint kétharmadát a városok használják fel az ENSZ szerint.