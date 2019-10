Égi jelenségek 2019. november első felében

Merkúr-átvonulás, bónusz Nemzetközi Űrállomás átvonulással. A Merkúr még az űrállomáshoz képest is igen apró!

A hónap sztárja a Merkúr-átvonulás 11-én délután

Hazánkból az 5,5 órás átvonulásnak csak az első felét láthatjuk, a teljes átvonulást Afrika legnyugatibb partvidékétől az USA keleti államai területéig, illetve teljes Közép- és Dél-Amerikában, valamint az Antarktiszon lehet majd látni. A hazai megfigyelők se panaszkodhatnak azonban, hiszen kora délutántól egészen napnyugtáig érdemes lesz követni az eseményt. A Merkúr igen apró, így szabad szemmel semmit se látunk majd az átvonulásból, mindenképp valamilyen, jó nagyítású segédeszközre lesz szükség. Ehhez 400-500 mm-es teleobjektív, de leginkább egy távcső alkalmas. Ám a legfontosabb, hogy a Nap fényét szűrő speciális fóliáról ne feledkezzünk meg! Ilyen szűrőt, amelyet a napfogyatkozások során, vagy a napfoltok megfigyeléséhez használunk, csillagászati szaküzletben tudunk beszerezni. Mindenképp csak az a megoldás nyújt megfelelő védelmet, ha a távcső lencséje elé (illetve a teleobjektív lencséje elé) helyezzük el a szűrőfóliát, fotókat is így tudunk készíteni a jelenségről. Megfelelő szűrő nélkül ne nézzünk a Napba, mert azonnali vakságot okozhat!

Az átvonulás megfigyelésének biztonságos, ideális, ám közvetett módja, ha a Nap képét fehér lapra, vagy sima falfelületre kivetítjük, ekkor nincs szükség szűrőre, hiszen nem a távcsőbe nézünk bele. A kivetítés arra is alkalmat ad, hogy sokan figyeljék egyszerre, így közösségi észlelődélutánt lehet tartani.

Az átvonulás 13:35-kor kezdődik, ekkor lép be a Merkúr a napkorong elé, a Nap bal oldalán, majd lassan araszolva halad a közepe irányába. Napnyugta idején (országrésztől függően 16 óra körül, ill. kicsivel utána) nagyjából a korong közepén látszik majd, az átvonulás további részét hazánkból már nem láthatjuk.

A novemberi időpont nem a legjobb, ekkor már gyakori a ködös-párás, felhős időjárás, erre érdemes felkészülni, ha szeretnénk követni az átvonulást. Legutóbb 2016. május 9-én volt Merkúr-átvonulásunk, ekkor csak a kilépésről maradtunk le (eltekintve a változó felhőzet okozta viszontagságoktól), ami a napnyugta utáni percekre esett. A következő hazai Merkúr-átvonulás csak 2032-ben esedékes, így érdemes a mostanira rászánni az időt!

Hold-Szaturnusz együttállás november 2-án kora este

Hold és Szaturnusz, az alkonyat után még megpillantható a Vénusz és Jupiter társaságában Forrás: Stellarium

Égi kísérőnk hízó sarló lesz, 33 százalékát világítja be a Nap ezen az estén, és napnyugta után fél órával már megtalálhatjuk a Szaturnuszt is, a Holdtól jobbra, kb. 5 fok távolságban. Ha tiszta időnk és jó délnyugati kilátásunk van, fél órával napnyugta után még a lenyugvóban lévő Vénuszt, illetve később a Jupitert is megláthatjuk, ez utóbbit 17:30 és 18:30 körül követhetük a horizont felé tartó útján.

Telihold november 12-én

Kelő telihold a Balaton felett Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A novemberi telihold 12-én, kb. 20 perccel napnyugta után jelenik meg a keleti látóhatáron, így szépen fotózható holdkeltére számíthatunk. A keleti országhatáron 16:19, Budapesten 16:32, nyugaton pedig 16:42 lesz a holdkelte ideje. A keleti ég alján tiszta idő esetén ilyenkor már láthatóvá válik a rózsás árnyalatú Vénusz-öve és alatta a sötét, szürkés-kékes földárnyék sávja, e színek közé ékelődik majd a vörösben kelő telihold. Az éjszaka során Holdunk igen magasra, 55 fokra emelkedik majd.

Meteorok november elején

A hónap első hetében még előfordulhat az Orionidák rajába tartozó gyors hullócsillag, számíthatunk a lassú északi- és déli Tauridák egy-egy tagjára is, köztük e kettős rajra jellemző 1-1 tűzgömbre. A hónap meteorjai közt azonban a gyors mozgású Leonidák lesznek a főszereplők, e rajból november 7-ét követően jelennek meg az első hullócsillagok. A Leonidák, hasonlóan sok más idei meteorrajhoz, a telihold körüli napok zavaróan világos éjszakáin lesznek majd a legaktívabbak, így érdemes még a telihold előtti éjjeleken figyelni őket, főként a hajnal előtti órákban.

Állatövi fény a holdmentes hajnalokon

Az őszi állatövi fényt is láthatjuk még, mivel az október végi óraállítás miatt korábban világosodik, erre a legjobb időszak 04:30 és 05:00 közt nyílik. Mindenképp csak olyan helyszínen figyelhetjük meg a halványan derengő fénykúpot, ahol a keleti égbolt fényszennyezése minimális. Ez az időszak november 10-ig tart, utána már a holdfény miatt esélytelen a megpillantása. Aki igazán sötét égboltú helyszínen tölti a hónap első napjait, az akár az állatövi ellenfényt is keresheti, ám ezt nem hajnalban, hanem az éjfél körüli időszakban, és csak nagyon tiszta égbolt esetén láthatjuk. Hazánkban a csillagparkok területén van a legjobb esély rá, illetve hasonló adottságú, fényszennyezéstől mentes területeken. Az ellenfényt november első napjaiban a Fiastyúktól kb. 15-20 fokkal jobbra kereshetjük, és egészen éteri, ovális derengésként láthatjuk csupán. Jellemző a jelenségre, hogy évente csupán néhány éjszaka van megfelelően tiszta és sötét égbolt a megpillantásához, így, akinek sikerül, az különösen szerencsésnek érezheti magát.