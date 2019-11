Kanadában sok helyen magas a víz ólomtartalma

Forrás: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

A vizsgálat szerint vannak olyan területek, ahol a víz ólomszintje olyan magas, mint 2015-ben az amerikai Michigan állambeli Flintben, ahol válsághelyzet alakult ki – olvasható a BBC News honlapján.

2014 és 2018 között 11 kanadai nagyvárosban 12 ezer vízmintát vettek. Mint kiderült, ezek egyharmadában meghaladta a kanadai szövetségi ajánlások szerinti egészségügyi határértéket, az 5 ppb-t a víz ólomtartalma. A minták 18 százaléka pedig túl volt az amerikai egészségügyi határértéken (15 ppb).

A vizsgált városok között volt Montreal, Kanada második legnagyobb városa, a Toronto környéki Oakville, Saskatchewan tartomány fővárosa, Regina és a British Columbia-i Prince Rupert.

A BBC emlékeztetett arra, hogy az ólommérgezés kapcsolatba hozható a gyermekek alacsonyabb IQ-szintjével, a magas vérnyomás és szívbetegségek kialakulásával.

Kanadában a víz ólomszennyezése elsősorban a régi csőrendszerekből fakad, amelyeken keresztül a háztartásokba jut a víz. Egy 2017-es kormányzati jelentés szerint ez a probléma országszerte félmillió háztartást érint.

A vizsgálat eredményeinek láttán Québec tartomány és Montreal vezetői megoldást ígértek. Québecben, ahol 10 ppb az egészségügyi határérték, a szövetségi ajánlásnak megfelelően a felére szállítják le.

A felmérés arra is rámutatott, hogy Kanada-szerte különböző szabványok vannak érvényben az ivóvíz megengedett ólomtartalmát illetően. Az ország egyike a kevés fejlett államoknak, amelynek nincs egységes szabványa erre.

A vizsgálatban részt vett 120 újságíró is, tíz sajtóorgánumtól és kilenc egyetemről, ők az adatok kezelésének átláthatóságát és a lakosság megfelelő tájékoztatását is hiányolták.