Akik a sarkvidékről álmodnak

A 24 éves fiatalember, Varga Dávid Bence a hétköznapjait gyógyszergyári munkával tölti, a szabad idejét pedig négy huskyja társaságában. 9 éve foglalkozik a szibériai husky fajtával, így a sarkvidék még a kutyáin keresztül belopódzott az életébe, azóta ábrándozik róla, hogy egyszer majd maga is eljuthat a zord északra.

Kutyáival gyalogos és biciklis túrákra jár, mindig érdekelte a természetjárás és maga a természet is, szereti a hideget is, ezért is határozta el 2017-ben, amikor először hallott a Fjällräven Polar kalandjáról, hogy egyszer maga is megpróbálkozik a részvétellel.

A mezőny igen erős, régiónként egy-egy versenyző juthat majd el a sarkvidéki kalandtúrára. Hazánkból 23-an indultak el a versenyben, és december 12 után kiderül melyik versenyző kapta meg, a szavazatok alapján, a részvételi lehetőséget.