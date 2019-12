Halálos vulkánkitörés volt Új-Zélandon

Az ország északi szigetén, a Bay of Plenty nevű öbölben, a partoktól kb. 50 kilométerre emelkedő aktív vulkán magyar idő szerint december 9-én éjjel 2:11-kor (helyi idő szerint délután, 14:11-kor) váratlan robbanással kitört, miközben a szigeten 47 fős turistacsoport járt éppen.

A Michael Schade által közreadott képen túravezetők és kirándulók hagyják el az új-zélandi Fehér-szigetet, miután váratlanul kitört a sziget tűzhányója 2019. december 9-én. Forrás: MTI/EPA/Michael Shade

Maga a 2 km átmérőjű sziget 321 méterre emelkedik a tengerszin fölé, azonban a vulkán legnagyobb része, 1600 m a víz alatt van. A felszínen 1930-ig kénbánya üzemelt, azonban pont a rendszeres kitörések miatt felhagytak a művelésével. A kráter a mai alakját egy 2000-es kitörése során nyerte el, azóta kisebb kitörései voltak csupán.

Vulkáni hamu borít egy helikoptert az új-zélandi Fehér-szigeten, miután váratlanul kitört a sziget tűzhányója 2019. december 9-én. Forrás: MTI/EPA/Michael Shade

Az egyébként magántulajdonban lévő szigeten szeizmográf és több webkamera is van, rendszeresen vizsgálják a kiáramló gázokat, a krátertavat, a felszín elmozdulásait, és e mérések alapján a vulkán október óta már kissé magasabb aktivitást mutatott a szokásosnál, nőtt a földremegések (ezek nem klasszikus földrengések, hanem speciális, a vulkánokra jellemző rezgések) száma és a kiáramló kén-dioxid mennyisége. Ez a gázok távozásában észlelt fokozott aktivitás azonban kizárólag egy pontra korlátozódott, és a hatóságok ez alapján nem tartották indokoltnak a turistalátogatások beszüntetését. A vulkán 2-es fokozatba, vagyis „megnövekedett aktivitás” kategóriába került ekkor, és a szigetre csoportokat szállító cég is feltüntette a túrafelhívásainál, hogy fokozódik a vulkán aktivitása, és ez azt jelenti, hogy számítani kell rá, hogy kitörhet. Megjegyezték azt is, hogy az aktív vulkánon azonban különösebb jelek nélkül is történhet kitörés, és erre minden oda ellátogatónak fel kell készülnie. Emellett a túravezető cég mindent megtesz azért, hogy az általa a szigetre vitt emberek biztonságban legyenek. Nemrégiben egy kis menedékhely is létesült a szigeten, ahová a kisebb kitörések elől fedezékbe mehet, aki épp ott tartózkodik.

Hasonló robbanásra bármikor sor kerülhet, ám ez alkalommal számtalan turista tartózkodott a vulkán közelében.

A kitörési felhő színén látható a benne lévő igen nagy mennyiségű gőz, már ez is freatikus kitörésre utalt. Forrás: MTI/EPA/Michael Schade

A szigeten a mostanihoz hasonló, geológiai értelemben kicsiny, úgynevezett freatikus kitörések gyakoriak, a tapasztalatok szerint leginkább a krátertóra korlátozódnak, néha a kráteraljzatot is érintik. Ilyenkor a robbanásban a forró gázok és gőz távozása mellett hamuszórás következik be s nagyobb darabokból álló kőzetanyag is kidobódhat. Mivel ezek a kitörések nem a vulkán mélyéből induló folyamatok eredményei, hanem a forró kőzetek és víz kölcsönhatásából alakulnak ki, az előre jelezhetőségük szinte nulla. Ilyenkor a vulkánba valahol beszivárgó víz érintkezik a forró kőzetekkel, s a felgyülemlő gőzök miatt igen nagy erejű robbanás következik be, ha ezek túl nagy nyomásúvá válnak. Ezekben a kitörésekben nincs friss, a mélyből feláramló magma, így annak a mozgására utaló földrengésjelek sem segítik az előrejelzést.

A geológiai szolgálat kráterbe néző kamerájának a robbanást megelőző felvétele, amelyen kivehetőek a kráterben sétáló és pár perccel később szerencsétlenül járt turisták is. Forrás: Wikipedia / Geonet

A december 9-i kitörésnek semmi közvetlen előjele nem volt, két turistacsoport járt aznap a szigeten, az első csoport már visszafelé tartott, a második részben épp a vulkán kráterében sétált, amikor a robbanás történt. A kitörés során 3700 méter magasba tört fel a gőz- és hamuoszlop, s a szigetről épp távozó csoport elszörnyedve figyelte. A kitörés egészen rövid ideig, 1,5 percig tartott, és az új-zélandi geológiai szolgálat kamerái és műszerei is azt jelezték, hogy ezt követően csökkent a hegy aktivitása.

A szigeten ekkor 47 fő tartózkodott, közülük sokan már a parton várták az őket elszállító hajót, és sokakat rögtön ki is hoztak a szigetről közvetlenül a robbanás után. Sajnos öten a kórházban belehaltak a sérülésekbe (leginkább égési sérüléseket szenvedtek). Jelenleg nyolc főt eltűnt személyként tartanak nyilván. A mentőalakulatok nem szállhattak le a szigetre biztonsági okokból, ám az átrepülések során semmi életjelet nem tapasztaltak a hamuval borított kráterben.

A szigeten járt turisták külföldi állampolgárok voltak, egy a közelbe érkezett óceánjáró utasai közül kerültek ki, illetve a velük tartott új-zélandi túravezetők és helikopterpilóták voltak még köztük. A kitörést követően az azonnali mentésben számos hajó, köztük a már távozott turistacsoportot szállító, és helikopter is részt vett.

A mostanihoz nagyon hasonló, igen váratlan, előjelek nélküli kitörés volt 2014-ben a japán Ontake vulkánon, ahol szintén gőzrobbanás okozta több mint 60 ember halálát és 200 fő sérülését a zarándokhelyként működő hegyen.