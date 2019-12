Égi jelenségek 2019. december második felében

Téli napforduló 22-én

Őseink egyik legjobban várt csillagászati eseménye volt az év során a téli napforduló, amikor az egyre rövidülő nappalokat lassanként egyre hosszabbak váltják fel. Számos kultikus újkőkori-ókori helyszín őrzi ennek a nyomát kontinensünkön, és minden klasszikus kultúrának megvan a maga télközépi ünnepe. Modern korunk mesterséges megvilágítása és meleget adó fűtése mellett kevéssé jelent problémát ugyan a tél, de a napfény hiányának lelki hatását nagyon sokan megszenvedik így is.

Magyar idő szerint hajnali 5:19-kor lépünk át a csillagászati télbe, vagyis az első téli napkelte fotózásához érdemes felkészülni, ha az időjárás kedvez. A keleti országrészben 07:17-kor, Budapesten 07:29-kor, nyugati végeinken pedig 07:37-kor kel fel a Nap. A fotózáshoz segítséget nyújthat a TPE nevű webes és mobilos applikáció, a segítségével megtervezhetjük a tájkép adott pontjával összhangban lévő napkelténket.

Mars-Hold együttállás 23-án hajnalban

A Hold és a Mars 23-án a hajnali égbolton Forrás: Stellarium

Ezen a hajnalon Holdunk 10,3 százalékát világítja meg a napfény, így egy igazán szembetűnő sarlóval lesz dolgunk. A Mars nem egészen 3 fokra jobbra látható a sarlótól, 5 óra és fél hat körül még sötét égen, de már 5-10 fokos magasságban figyelhetjük meg a párost. A Mars nem túl fényes még, így ezúttal ne várjunk világosodásig az együttállás megfigyelésével!

Az Ursidák meteorjaival találkozhatunk

E raj nem túl erős, a 22/23-án éjjel esedékes maximuma idején is csak óránként 5, viszonylag lassú hullócsillagot láthatunk belőle, ám jórészt holdmentes égen figyelhetjük meg őket. Ez a szám ugyan nem túl magas, nem lesz fergeteges meteorzápor, de egész éjszaka megfigyelhetjük őket, így akár már kora este is. A meteorok radiánsa a Kis Göncöl (hivatalos nevén Kis Medve) csillagkép közelében van, ám a hullócsillagok az égen bárhol feltűnhetnek, a radiáns hajnal előtt áll a legmagasabban, ekkor lehet a legtöbb hullócsillag is e rajból, s esetleg összeköthetjük a hajnali Mars-Hold együttállás megfigyelésével.

Hajnali holdsarló 24-én

Hajnali holdsarló

Fotó: Mocsári Balázs

4,5 százalékos, vagyis könnyen látható, ám még látványosan vékonyka holdsarlót pillanthatunk meg a hajnali égen. A sarló a keleti országrészben 05:11-kor, Budapesten 05:23-kor, nyugaton pedig 05:32-kor bukkan fel a kelet-délkeleti látóhatáron. Ekkor még teljes a sötétség, így tiszta idő esetén igen látványos holdkeltére kerülhet majd sor, s a sarló mellett a földfény derengését is megfigyelhetjük majd. Ekkora fázisú sarlót még napkeltekor is jól láthatunk, így aki nem kora hajnalban áll neki a fenyőfa befaragásának, az is vethet rá még egy pillantást a reggeli kávéja mellett.

Holdsarló-Szaturnusz együttállás 27-én alkonyatkor

Egészen vékonyka, mindössze 2,1 százalékos megvilágítású sarló az alkonyi ég alján, s tőle jó 2 fokra jobbra a Szaturnusz várja a szemlélőket. Mivel az együttállást (és persze a sarlót) egészen korán, napnyugta után alig fél órával is már csupán 5 fok magasságban figyelhetjük meg, így ezt csak tiszta horizont esetén tehetjük meg. A Szaturnusz megpillantása sem lesz könnyű feladat az alkonypírban úszó horizonton, így leginkább azok számára ajánlott ez az együttállás, akik szeretik a kihívásokat, ők viszont garantáltan nagy élményben részesülhetnek.

Holdsarló-Vénusz együttállás 28-29-én kora este

A Vénusz fényes, könnyen látható akár még egy vékony fátyolfelhőn keresztül is, a sarló is hízóban lesz már. December 28-án 6,1 százalékos megvilágításban a Vénusz alatt 5,5 fokkal, 29-én pedig felette 6 fokkal, és 12 százalékos megvilágításban láthatjuk. Bár az együtt álló égitestek ezúttal nem lesznek nagyon közel, de mivel mindkettő fényes, a látványuk szép lesz. Mivel ez idei utolsó jelenség, így érdemes lesz emiatt is figyelni rá.