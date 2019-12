Mik ezek a gödrök az óceán fenekén?

Még 1999-ben, Kalifornia partjaitól 30 kilométerre közel 1 km vízmélységnél, hajóról végzett szonáros batimetriai felméréssel, számos nagy mélyedést találtak, a legnagyobb 5 méter mély és 175 méter átmérőjű. A következő évek során több mint 5000 hasonló gödör létezését mutatta ki a kutatócsoport, ezek nagyjából egyenletesen oszlanak el a tengerfenéken, kb. 1300 négyzetkilométeres területen. Mivel a területre tengeri szélerőmű-farmot terveznek, ennek biztonságos létesítéséhez szükség van a tengeraljzat pontos ismeretére, így a korábban feltárt mélyedések vizsgálatára is. Ahhoz, hogy a kialakulásuk okát megtalálják, a Monterey Bay Aquarium Kutatóintézetének (MBARI) szakemberei 2018-19-ben automata búvárhajóval a helyszínre mentek megfigyeléseket végezni. A tengerfenék geológiai felmérését több kutatóintézettel és szervezettel együttműködésben először egy, a korábbinál sokkal nagyobb felbontású szonárral végezték el, majd ezt követően a kamerákkal és mintavételező műszerrel felszerelt automata búvárhajó járt a mélyben.

Számtalan helyen vannak a világon hasonló tengeri képződmények, és a legtöbbet valamilyen gáz, pl. metán, esetleg folyadék feltörése hozza létre. Mivel a metánfeltörések instabillá teszik a tengeraljzatot, a felismerésük különösen fontos egy tengeri építmény létesítése előtt. Azonban a MBARI kutatói nyomát sem látták annak, hogy bármiféle gázfeltörés vagy akár csak szivárgás is volna a nagy gödrökkel tarkított területen. A szonárral vizsgált üledék elhelyezkedése és rétegződése arra utal, hogy legalább 50 ezer éve inaktívak e gödrök, így nem jelentenek veszélyt a tervezett infrastruktúrára.

A kisebb gödrökben idegen tárgyak, szemét is hevernek Forrás: MBARI

A friss felmérés során azonban, a már ismert több ezer nagyobb mélyedésen túl kb. 15 ezer további, egészen kicsit is találtak. Ez utóbbiak átmérője átlagosan 11 méter, mélységük 1 méter körüli, meredekebb az oldalfaluk, és gyakran nem kerek, hanem elnyúlt alakúak. Ezek az apróbb gödrök fiatalabb üledékben vannak, és a búvárjármű felvételei alapján szinte mindegyikben van valamiféle idegen anyag, mint pl. kövek, csontok, halászfelszerelés, vagy éppen szemét. A kis gödrök elnyúlt alakot mutató „uszálya” számos területen egy irányba néz. A kutatók e jelek alapján úgy vélik, hogy ezeket a kis gödröket a tenger mélyének vízáramlása hozta létre, e régióban az üledék igen finom szemcsés és laza szerkezetű, akár egy rejtőzködő hal által felkavart szemcséit is könnyen elsodorja az áramlat, így ezeket a kis mélyedéseket egyszerűen eróziós eredetűnek vélik a kutatók. Mivel a nagy gödrök esetében nincs semmi arra utaló nyom, hogy szerepe lenne a másutt ismert oknak, a gázfeltörésnek, ezért ezek kialakulása továbbra is rejtély maradt.

A gödrökről feltárt információkat az Amerikai Geofizikai Unió őszi konferenciáján ismertették.

Forrás: Égen – Földön – Föld alatt