A 3,5 kilométer magas Marree-i ember

Ausztrália déli részén helyezkedik el, a 150 lelkes Marree városka közelében az a rajz, amelyet 1998. június 26-án egy, a terület felett átrepülő kisgép pilótája látott meg először. A rajz egy csupasz férfialakot ábrázol, egyik kezében hajítóbotot vagy bumerángot tart. A felfedezést követően nem sokkal a terültet lezárták, mivel az az őslakosok tulajdonába került, innentől kezdve csak repülőről lehetett vizsgálni. Senki nem tudta, vajon ki készíthette a rajzot, az azonban hamar kiderült, hogy a körvonalai szinte tökéletesen megegyeznek az Artemiszióni Zeusz bronz-szoboréval, csak a geoglifa a szobor tükörképe. Bár számtalan elképzelés van arra, hogy ki készíthette, mind a mai napig rejtély övezi. A felmérések alapján az teljesen bizonyos, hogy csakis GPS segítségével születhetett meg. A legfőbb „gyanúsítottak” egy közelben élt (azóta elhunyt) extravagáns alkotásairól ismert művész, illetve amerikai állampolgárok, esetleg itt állomásozott katonák.

Artemiszióni Zeusz bronz szobra Forrás: Wikipedia

A felfedezését követően névtelen faxokat küldtek először Marree városába, majd a sajtónak is, amelyekben részletezik a geoglifa helyét, méreteit, s elmondják, hogy egy őslakost ábrázol. A faxok szövegezése és szóhasználata, valamint az ausztráloknál használt SI-mértékegységek helyetti angolszász mértékegységekre hivatkozása is azt erősítették meg, hogy amerikai lehetett a geoglifa készítője. Az első faxokat követően (amikor a területet még nem zárták le a hatóságok), amerikai zászlót és egy amerikai szekta jelképét találták a helyszín közelében, egy befőttesüvegbe zárva, a geoglifáról készült műholdas fotó társaságában.

Később egy további fax azt állította, hogy a figura orra hegyétől pár méterre egy plakettet ástak el, a leírás alapján ezt a rendőrség meg is találta egy amerikai zászló és az olimpiai öt karika volt rajta, valamint idézet egy régi, az őslakosok vadászati módszereit leíró könyvből.

Az évek során a geoglifa – karbantartás hiányában, az elemeknek kitéve – sokat halványodott, de számtalan műholdfelvételen látható volt. 2013-ban egy helyi társaság alakult, amely azt tűzte ki célul, hogy felújítják a rajzot, ehhez a területet birtokló őslakosokkal is sikerült megegyezniük. A rajzot eredetileg földmunkagéppel állították elő, 28 km hosszú keretben, a felújítást pontos GPS felmérés segítette. A munkálatok során kiderült, hogy a rajz vonalán számos bambusz rúd található, ebből arra következtettek, hogy mégse egy korai GPS-alapú munka eredménye volt a rajz, hanem hagyományos, teodolittal készült mérések alapján rajzolták be a sivatagba. A felújításkor a rajz vonalát kimélyítették, így a restauráló csapat abban is reménykedik, hogy a vájatokban az időnként érkező csapadék majd összegyűlik, így a vonal talán néhány éven belül zöld növényzettel telik meg és „önfenntartóvá” válik. A Marree városka szállodája által fenntartott turizmus részei azok a sétarepülések, amelyek úti céljai közt a Marree-i ember rajzát is megtekinthetik az utazók.

Az Earth Observatory most közzé tett műholdfelvétele már a felújított geoglifát mutatja, 2019. június 22-én készült a Landsat-8 műhold felszínfigyelő kamerája (OLI) segítségével.

Forrás: Égen – Földön – Föld alatt