Dél-Európa alacsony kibocsátású zónája

Ezzel az intézkedéssel 2020. január 1-jétől Barcelonában lesz Dél-Európa legnagyobb kiterjedésű, alacsony kibocsátású zónája – számol be a The Guardian. A katalán főváros már korábban is tett lépéseket a légszennyezés visszaszorítására, többek közt az úgynevezett szuperblokk rendszert is hozták létre. Egy-egy szuperblokk kilenc kisebb városrészből állt össze, az érintett területeket részben a gyalogos forgalom számára alakították át

Az új zóna 95 négyzetkilométeres, ehhez hasonlót korábban Madridban is létrehoztak, ám a barcelonai jóval nagyobb.

A városvezetés bízik benne, hogy az új rendszer komoly változást fog hozni a város életében. A zónának köszönhetően a tervek szerint három év alatt 125 ezer autóval csökkenthetik a régióra nehezedő forgalmat, négy év alatt pedig 20 százalékkal szoríthatják vissza a légszennyezést.

Az alacsony kibocsátású zónába 2000 előtt gyártott benzines és 2006 előtt gyártott dízeles autóval már csak évente tízszer lehet behajtani, ehhez is külön engedély szükséges. Akik megszegik a szabályt, azok 100-500 eurós bírságot kapnak.

A döntést korábban több kritika is érte, a városvezetés szerint ugyanakkor a tömegközlekedésben bevezetett új kedvezmények, fejlesztések és járatsűrítés miatt az átállás nem fog problémát okozni a közlekedésben.