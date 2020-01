Megdőlt a téli melegrekord Norvégiában

A Norvég Meteorológiai Intézet adata szerint a kisvárosban 2020. január 2-án 19 Celsius-fokot mutatott a hőmérő.

A korábbi norvég januári melegrekordot 1989-ben jegyezték fel, akkor 17,9 Celsius fokot mértek Tafjord faluban. Sunndalsøra és Tafjord is a skandináv ország More og Romsdal megyéjében fekszik. Martin Granerod, a meteorológiai intézet illetékese szerint a különösen enyhe időjárás a hegyek felől érkező meleg főnszélnek volt köszönhető, és másnapra már hideg levegő érkezett.

A kisvároshoz más melegrekord is fűződik: 1998 decemberében 18,3 Celsius fokot mértek és a legmelegebb februári nap is ott volt 18,9 fokkal 1990-ben.

Norvégiában országszerte enyhe a tél, de ilyen magas hőmérsékletet még nem regisztráltak.