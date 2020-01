Új-Zéland gleccsereit is elszínezte az Ausztráliából érkező füst

A Landsat 8 műhold két felvételén lehet összehasonlítani a jelenlegi látványt és ugyanezen helyszínről korábban készített képet. A valós (látható) tartományban készült fotókon a normális esetben fehér gleccser- és hóborítás, az Új-Zéland déli szigetének magas hegyein, az Ausztrália felől érkező füstfellegekből kirakódott korom és porszemcsék hatására okkeres-vöröses árnyalatot öltöttek.

Near Franz Josef glacier. The “caramelised” snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind

— Fabulousmonster (@Rachelhatesit) December 31, 2019