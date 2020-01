Kitört a fülöp-szigeteki Taal vulkán

A Taal Manilától 60 kilométerre délre található vulkán, amely egy jóval korábbi kitörésekor keletkezett kalderát kitöltő tó közepén lévő kisebb szigeten áll. A PHIVOLCS (Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Szolgálat) szakemberei a vulkánt az 5 kategóriás vészjelzés 4. fokozatára minősítették a vasárnap kezdődött kitörésével. A Taal földrengésmérő műszerei 2019. tavaszától kezdődően kissé emelkedett aktivitást jeleztek már, emellett kis mértékben nőtt a vulkánból kibocsátott szén-dioxid mennyisége, és a talajszint is emelkedni kezdett. Ezek a jelek azt mutatták, hogy a Taal ébredezik, így a szakembereket és a hatóságokat nem érte teljesen váratlanul a kitörés.

Panorámakép a Taal vulkánt övező tóval, a benne lévő sziget maga a vulkán. A paradicsomi szépségű táj azonban nagy pusztításra is képessé válhat. Forrás: Wikipedia

Az alapvetően a festői szépségéről, paradicsomi környezetéről ismert vulkánt pont a környezete teszi különösen veszélyessé, azzal, hogy egy tó közepén helyezkedik el, a víz és a forró kőzetek találkozása robbanásokat idézhet elő.

Taal vulkán 2020. január 12-én. Forrás: Kester Ragaza/Pacific Press/LightRocket via Getty Images A 2020. január 12-én kezdődött kitörés is ilyen kisebb robbanással indult, amelyben eleinte nem volt friss vulkáni anyag, azonban a fejlemények arra utalnak, hogy később friss magma beáramlására is sor került. A vulkán az már első robbanások során igen látványos kitörési felhőt produkált, amelyben az este beálltával ijesztő szépségű villámok is cikáztak. Azonban később kisebb lávaszökőkutakat is megpillantottak, valamint számos, a mélyben áramló magma mozgásához köthető földrengés is kipattant a vulkán alatt, s ezek egyértelműen a friss kőzetolvadék megjelenését jelzik.

A hatóságok még 12-én, a kitörés kezdetekor megkezdték a tó körüli települések evakuálását, 14 km körzetben határozták meg a veszélyességi zónát. Bár a kitörés jelenlegi erőssége még nem veszélyeztet senkit, ez a vulkán képes a mostaninál jóval nagyobb robbanásokra is. A vulkán korábbi kitörései során számos halálos áldozattal járók is voltak, például, amikor a tó körüli településeket elérte a vulkánból induló piroklasztár, az úgynevezett alapi torlóár, amelynek során a szigetről koncentrikusan, a tó vizén hatalmas sebességgel a part felé robogott a forró gázokból, gőzből és törmelékből álló áradat. Ha a mostani kitörés erősödik, akár újra bekövetkezhet, ettől is tartanak jelenleg is a hatóságok. Előfordulhat, hogy a robbanások során kidobott izzó kőzetek, vulkáni bombák érik el a partvidék egyes részeit, de akár vulkáni eredetű cunami is kialakulhat a tavon.

Lávaszökúkút a Taal kitörésének vasárnap éjszakai szakaszában. Forrás: PHIVOLCS

A jelen kitörési felhő sodródása miatt a főváros, Manila egyes részein is észleltek már hamuhullást, és lezárták a nemzetközi repteret is, néhány kisebb helyi reptérrel egyetemben. Az evakuálást viszont esők nehezítik, amelyek a hamuhullással együtt igen nehezen járhatóvá teszik az utakat. A hamuhullásban érintett településrészeken az iskolai oktatás is szünetel, és a hivatalok is zárva maradnak.

Eső áztatta vulkáni hamuval borított autó. Forrás: Joel Mataro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

A japán Himawari-8 műhold hamisszínes felvételén a kitörési felhő növekedését is megnézhetjük.

A PHIVOLCS jól ismeri e vulkán múltját, s nagy hangsúlyt fektet a katasztrófák megelőzésére és a lakosság tájékoztatására (e kiváló és kitartó munkájuknak köszönhetően a Pinatubo híres 1991-es kitörésekor sok tízezer emberéletet mentettek meg), régóta kidolgozott terveik vannak a különféle vulkáni veszélyek esetére. A most érintett kb. 8000 főnyi lakosság legnagyobb veszélyben lévő 6000 fős részét már vasárnap estig evakuálták, a kissé távolabbi, de még veszélyeztetett területről tovább folynak a kitelepítések. Egyelőre nem lehet tudni, milyen irányban fog folytatódni a kitörés, a földrengések arra utalnak, hogy továbbra is van magmamozgás a vulkán alatt.