Égi jelenségek 2020. január második felében

Hold-Mars együttállás 21-én hajnalban

A 14 százalékos megvilágítású sarlótól jobbra és picit felfelé, 5 fok távolságban látható a vöröslő fényű Mars. Az együttállás különlegessége, hogy a Skorpió csillagképben figyelhető meg, amelynek a legfényesebb csillaga az Antares, a Marshoz igen hasonló vörössége miatt kapta a nevét, a Mars görög megfelelője, Ares isten után. A csillagot a Holddal egy magasságban láthatjuk, a Marstól még 5 fokra jobbra.

Az együttállást reggel 5-5:30 között érdemes fotózni, ekkor még sötét égen lesznek az égitesteket. Persze, ha valaki kedveli a pirkadó égbolt színeit, az a Hold és a Mars kettősét 6 körül fotózza, bár ekkor a Skorpió csillagaiból kevesebb fog látszani, az együttállás még szépen mutat majd.

Holdsarló és Mars a Skorpió csillagképben Forrás: Stellarium

Vékony holdsarló és Jupiter együttállás 23-án hajnalban

A Jupiter immáron átkerült a hajnali égboltra, bár egyelőre még nem feltűnő a ragyogása, az idő előrehaladtával egyre látványosabbá válik majd. A megpillantásához teljesen tiszta, páramentes keleti horizont szükséges, ami a hajnali holdsarlóhoz is fontos kellék lesz 23-án. A sarló mindössze 2,7 százalékos megvilágítású, vagyis látványosan vékonyka, így a Jupiter alatt 2 fokkal kereshetjük. A Jupiter még a navigációs szürkületben kel fel, vagyis jó eséllyel pillanthatjuk meg, ha tényleg tiszta lesz az ég alja, az óriásbolygó a Hold előtt kb. 12-13 perccel kel fel. A holdkelte ideje nyugati határunknál 06:34 (a Jupiter 06:22 körül bukkan fel), Budapesten 06:25 (Jupiter: 06:15), keleti határunknál 06:13 (Jupiter: 06:01).

Alkonyi holdsarló 26-án és 27-én

Alkonyi holdsarló a még vöröslő égen Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Január 26-án még az alkonypírban láthatjuk lebukni a 3 százalékos megvilágítású, igen vékony holdsarlót, napnyugta után jó fél órával már kereshetjük. A holdnyugta ideje 26-án a keleti határainknál 17:54, Budapesten 18:07, nyugaton 18:18 lesz, ekkor a nyugati horizont még nem lesz teljesen sötét, így igen hangulatos képek készülhetnek.

Másnap, 27-én már a Hold 7,3 százalékát világítja be a napfény, ekkor könnyebben észrevehetjük már akár napnyugtakor is, ha tiszta az ég, és a holdnyugta is már sötétebb égen látható. Nyugati határunknál 19:27, Budapesten 19:12, a keleti országrészben 18:59 lesz a holdnyugta ideje. Mindkét estén megfigyelhetjük majd a Hold nem megvilágított felén a Földről visszavert fény derengését is.

Vénusz-Neptunusz együttállás távcsöves megfigyelőknek 27-én

A Neptunusz és a Vénusz igen közeli kettősének látványát csak távcsövön keresztül lehet élvezni majd. Forrás: Stellarium

A két bolygó mindössze 8 ívperc távolságban lesz egymástól a kora esti égen, mire elég sötét lesz ahhoz, hogy az igen halvány Neptunuszt is megfigyelhessék a távcsővel rendelkező érdeklődők. A párost teleobjektívvel is tudjuk fotózni, a csillagászati sötétség beálltakor, 18:30 körül még nagyjából 15-16 fok magasan állnak a délnyugati égen, így, ha nem is ideális a magasságuk, nem zárja ki a megfigyelést sem. A fotózást azonban megnehezítheti a két bolygó fényessége közti hatalmas különbség.

Hold-Vénusz együttállás 28-án kora este

A két égitest jó 4,5 fok távolságra áll ezen az estén, a Hold 13 százalékos megvilágítású sarlójától jobbra látható majd a ragyogóan fényes Vénusz. Este 19 óra felé már csak 10 fok magasságban lesznek (ez keleten pár perccel hamarabb, nyugaton kicsit később következik be), így akár tájjal, akár épülettel is szépen fotózható látványt alkotnak.