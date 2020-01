Megmenekülhet a kihalástól az északi szélesszájú orrszarvú

A laborban fogant, életképes embrió a harmadik, amelyet a nőstényekből kinyert petesejtekből és az elpusztult hímek lefagyasztott ivarsejtjeiből alkottak, hogy az alfajt megmentsék a kihalástól – idézte a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál a tudósok 2020. január 15-ei közleményét.

Az embriókat folyékony nitrogénben tárolják, amíg dajkaanyába – egy déli szélesszájú orrszarvúba – nem ültetik őket.

A kenyai, cseh, német és olasz tudósokból álló kutatócsoport egy legalább öt állatból álló populációt akar létrehozni, hogy visszatelepítsék őket az afrikai vadonba, természetes élőhelyükre. Ez évtizedekig is eltarthat.

A két megmaradt északi szélesszájú nőstény, Najin és Fatu Kenyában él. A három életképes embriót Fatu petesejtjeivel hozták létre.

“A csapat most mindent megtesz azért, hogy eredményeket érjen el a 30 éves Najinnal is, mielőtt ki nem fut az időből” – idézte a minisztériumi és a szakértői közlemény Thomas Hildebrandtot, a német Leibnitz Zoológiai Intézet kutatóját.

Bebizonyosodott, hogy az eljárás biztonságos, és rendszeresen végre lehet hajtani, mielőtt a nőstény ki nem öregedne.

A következő lépésben kiválasztják a dajkaanyaságra alkalmas nőstényt a kenyai Ol Pejata Rezervátum déli szélesszájú orrszarvúi közül.

Az északi szélesszájú orrszarvú egykor általánosan elterjedt volt az afrikai kontinens északi részén, Ugandában, Dél-Szudánban, Kongóban és Csádban. Az évtizedekig tartó orvvadászat súlyosan károsította a populációt, az állatokat tülkük miatt ölték le, hosszú időn át faragtak belőle tárgyakat, az úgynevezett hagyományos kínai medicina pedig feltételezett gyógyhatása miatt tartja értékes alapanyagnak.

Najin, Fatu és párjaik, Sudan és Suni 2009-ben egy csehországi állatkertből kerültek az Ol Pejetába abban a reményben, hogy természetes úton szaporodhatnak. Vemhesség azonban nem jött létre, Suni 2014-es, az alfaj utolsó hímje, Sudan 2018-as halála előtt spermájukat lefagyasztották.