Hőhullámok okoztak madárpusztulást a Csendes-óceánban

A kutatóknak sikerült megtalálniuk a lummák (Uria aalge) pusztulásának okait: a vizek hőmérséklet-emelkedése miatt bekövetkezett táplálékhiány áll a háttérben. Eredményeikről a Plos One című tudományos folyóiratban számoltak be.

A Csendes-óceán partjainál 2014 és 2016 között szokatlanul meleg, nagy víztömeg volt megfigyelhető, amely a blob (massza) nevet kapta. A madárhullás részleteit John Piatt, az amerikai Földtani Intézet Alaszkai Kutatóközpontjának munkatársa és kutatócsoportja vizsgálta, és elemezték a lummák költőkolóniáinak szaporodási arányait is.

A madárpusztulási hullám idején több mint 60 ezer haldokló vagy már elpusztult lummát sodort partra az óceán. A régióban összesen egymillió madár hullott el, Alaszkában a szokásosnál ezerszer is több madártetemet találtak. Ráadásul 2015 és 2017 között rekordszámú kolóniában nem költöttek a madarak.

David Irons, a fotó készítője, értesítette a szakembereket amikor szokatlanul sok tengeri madár tetemét találta meg a Prince William-öbölnél. Forrás: David Irons

A kutatók eredményei szerint a tengeri hőhullámok csökkentették a planktonok mennyiségét és minőségét, ennek következtében csökkent az ezzel táplálkozó halak, a lummák zsákmánya.

A melegebb vizekben a halak anyagcseréje is felgyorsul, így a ragadozóhalaknak több zsákmányra volt szükségük, tehát kevesebb maradt a madaraknak.

„Más élőlényeket is érint a probléma – mondta Kevin Trenberth, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal szakértője, aki kutatócsoportjával az óceánok globális felmelegedéséről készített tanulmányt. Többek között 100 millió közönséges tőkehal, valamint bálna is szenvedett a meleg víztömeg hatásaitól.

Piatt úgy gondolja, ez a tömeges lummapusztulás az Egyesült Államok partjainál csak egy „ízelítő” abból, milyen következményekkel járhat az óceánok hőmérsékletének emelkedése.