Nem mindegy, hová telepítünk erdőt

Forrás: University of Cambridge

A Cambridge-i Egyetem Természetvédelmi Kutatóintézetének szakemberei végeztek felmérést a világ 43 helyszínén, ahol korábban erdőket telepítettek, a kutatók az itt folyó patakok, folyók vízhozamát vizsgálták meg. Az ugyanis ismert volt, hogy a faültetés csökkenti a folyókba eljutó víz mennyiségét, azonban nem volt világos, hogy az idő múlásával miként változik ez a kapcsolat.

Az eredmények szerint az ültetés utáni ötödik évben átlagosan a negyedével csökkent a folyó vízhozama, 25 év elteltével viszont már 40 százalékot ért el a csökkenés, de voltak folyók, amelyek teljesen kiszáradtak. A legnagyobb léptékű csökkenést Ausztrália és Dél-Afrika területén mérték.

Laura Bentley növénybiológus, a tanulmány vezető szerzője elmondta: „Bár az erdőtelepítés igen fontos a klímaváltozás elleni küzdelemben, egyes helyeken ellentétes hatást vált ki, mint amit szeretnénk, és hátrányossá válik a fák ültetése.”

David Coomes, a kutatóintézet vezetője, és a tanulmány másik szerzője hozzátette: „A folyók vízhozama nem áll helyre később sem, sok év elteltével sem ezeken a helyszíneken, ha egyszer a vízgyűjtő rendszert megváltoztattuk.”

A Global Change Biology szakfolyóiratban közzé tett kutatási eredmény megmutatta, hogy milyen típusú táj az, ahol az erdőtelepítés különösen nagy vízhozam-csökkenést jelentett: az olyan füves területeken, ahol a talaj egészséges, az erdőtelepítés után igencsak visszaesik a folyók vízhozama. Azonban, ha korábban mezőgazdasági célokra használt, degradált talajú területekre ültetnek erdőt, ott helyreállítja a terület talaját, s csak kis mértékben befolyásolja a közeli folyók vízhozamát. Ellentmondásos módon kisebb az erdő hatása a száraz években: ilyenkor kevésbé sínyli meg a fák jelenlétét a folyó, mivel az aszály stresszhatása miatt a fák kevesebb vizet is vesznek fel, s csökkent párolgással is takarékoskodnak a vízzel. Azonban a csapadékos évek során bátran veszik fel a talajból a vizet, jobban párologtatnak is, így a folyókba kevesebb jut el.

„A klímaváltozás a víz körforgását is jelentősen befolyásolja. Azzal, ha az erdőültetés e hatásait ismerjük, megelőzhetjük azt, hogy a helyi viszonyokon rontsunk az egyébként jó szándékú, de rosszul tervezett erdősítéssel. Így a helyben élő emberek és a környezet is jobban járhat” – tette hozzá Bentley.