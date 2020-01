Ez lehet a világ legrégebbi becsapódási krátere

Az ausztrál kráter puszta szemmel nem felismerhető képződmény, a nyomát a becsapódás során bekövetkezett, műszeresen kimutatható geológiai és kőzettani változások jelzik. Ausztrália nyugati felén, a Yilgarn-ősmasszívum területén helyezkedik el, 70 km átmérőjű, és egy most, a Nature Communications folyóiratban közzé tett, a NASA kutatói részvétellel végzett nemzetközi vizsálat eredménye szerint 200 millió évvel idősebb az eddigi „rangidős” Vredefort-nál. Ennél jóval korábbi becsapódásokra utaló jelek is vannak, közel 3,5 milliárd évvel ezelőttről, azonban azokhoz esély sincs ilyen időtávból becsapódási krátert találni.

A vizsgálat a becsapódás korát 2229 ± 5 millió (vagyis kb. 2,2 milliárd) évesnek találta a becsapódás során átalakult kristályok urán-ólom kormeghatározása révén. A kráter helyét ma mágneses anomália jelzi, ez az egykori becsapódás középső területének megemelkedett maradványa csupán, s ebből tudtak a korabeli méretre is következtetni. A vizsgálathoz szükséges kőzetmintákat is ezen anomália területéről vették, a mintákban mikroszkópos vizsgálattal sikerült kimutatni a becsapódások nyomán kialakuló kristály-elváltozásokat, ezzel igazolva a kristályok eredetét.

A kráter központi régióját jelző mágneses anomália helyzete, benne a mintavételi helyszínekkel. Forrás: Nature Communications

Ez a kb. 2,2 milliárd éves kor egybeesik az egyik legrégebbi ismert eljegesedés végének idejével is, egy olyan, igen dinamikus időszakéval, amikor az archaikumból a proterozoikumba való átmenet zajlott. Az e korból fennmaradt ősmasszívumok kőzetei legalább 4 eljegesedés nyomait őrzik, s a becsapódásnak talán köze lehetett a helyzet átalakulásához is. A hatás attól függ elsősorban, hogy milyen felszínborítás uralta a korabeli Yilgarn-ősmasszívumot, sekélytengeri, karbonátos kőzetekből álló, vagy esetleg jég? A korabeli, más területről ismert körülmények alapján elképzelhető, hogy jégborítás lehetett ezen a helyszínen is. A kutatók eljátszva a gondolattal modellszámításokat végeztek ennek becslésére is, s arra jutottak, hogy bár a becsapódáskor elpárolgó víz jelentősebb része hamar visszahullhatott csapadékként a felszínre, egy része a légkör magasabb rétegeibe juthatott, s ott fejthette ki hosszabb távú hatását, üvegházgázként. Ez azt jelenti, hogy a becsapódást követően felmelegedés kezdődhetett, és ez vethetett véget az aktuális eljegesedés időszakának, amennyiben a feltételezett körülmények uralkodtak.

Ez persze csak elméleti fejtegetés, hisz arra nincs mód, hogy kiderítsük, milyen felszínborítás uralta egykor a területet, azonban érdemes volt a modellszámításokat elvégezni, hogy kiderüljön, mi történhet a hógolyó-Föld állapottal egy aszteroida becsapódását követően. Az viszont bizonyos, hogy a Yarrabubba-kráter immáron a legősibb ismert becsapódási krátere bolygónknak.