Tiszai expedíció a műanyagszennyezés felmérésére

A PET Kupa hétéves története alatt 70 tonna hulladéktól mentesült a Tisza és annak ártere. A Felső-Tisza- és a Tisza-tó környéke fellélegezni látszik, de sok terület vár még beavatkozásra. Nem tudjuk pontosan, mennyi műanyag halmozódott fel az elmúlt évtizedekben, és csak sejtéseink vannak arról, hogy hol találhatóak az érintett területek. A természeti értékek védelme és az újabb környezetvédelmi eredmények érdekében a szakemberek határokon átnyúló programot hirdettek. A Nemzetközi Beruházási Bank támogatásával, a Tiszta víz, boldog Tisza program keretében a PET Kupa a Tisza teljes hosszára kiterjedő expedíciót indít. A PET Kupa szakemberei önkéntesek, hulladékgazdálkodási szakértők és kutatók segítségével mérik fel a műanyag szennyezés gócpontjait. A program célja a teljes folyóra kiterjedő hulladéktérkép létrehozása, melynek használatával hatékonyabbá tehetőek a folyótisztítási akciók.

A Tisza Ukrajnában ered, Romániát és Szlovákiát érintve folyik át Magyarországon, majd Szerbiában torkollik a Dunába, amely Románián keresztül a Fekete-tengerbe vezeti a Szőke Folyó vizét. Az említett országok közül három tagja a Nemzetközi Beruházási Banknak is. A Tisza – hazánk második legnagyobb folyójaként – Magyarország leghosszabb ökológiai folyósója, változatos vadvilággal, több mint 200 madárfaj költőhelyéül szolgál.

„Egy ilyen program lehetőséget ad arra, hogy végre teljes hosszában végighajózzuk a folyót, jobban megismerjük az árterek, védett területek helyzetét éppúgy, mint a folyó menti települések lakóit. Sokat várunk az átfogó felméréstől, és a mindenki számára elérhető és szabadon használható online hulladéktérképtől” – hangsúlyozta a projekt céljaival kapcsolatban Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója, a Természetfilm.hu Egyesület elnöke.

„A Tiszta víz, boldog Tisza projekt célja, hogy a PET Kupa környezetvédelmi törekvéseit még magasabb szintre emelje, megóvja természeti erőforrásainkat, és komplex megoldást alakítson ki a további szennyezések megszüntetésére” – tette hozzá Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője, a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetségének ügyvezetője.

A 4P (Plastic Pollution Prevention Project – műanyag, szennyezés, megelőzés, terv) expedíció a Tisza forrásánál, Kárpátalján, Ukrajnából indul. Az expedíció tagjai kezdetben gyalogszerrel, később, amint a vízrajzi viszonyok ezt lehetővé teszik, vízen folytatják útjukat. Ehhez kezdetben vadvízi kajakokat, hagyományos vízitúrás kenukat, később ladikokat és PET hajókat vesznek igénybe. A cél, hogy 2020 őszéig a teljes folyót végighajózzák, és olyan felméréseket végezzenek, melynek során elkészítik a szabad szemmel is látható műanyag lerakódások (makroplasztik depóniák) pontos helyét bemutató Tiszai Hulladéktérképet. A lerakódásokat analizálják és, regisztrálják a különböző műanyagtípusokat.

A szabad szemmel láthatatlan mérettartományba eső plasztikrészecskék jelenlétét is vizsgálni fogják a főbb mellékfolyók fölött és alatt az élőlények szervezetében is. Egy mikroszkópikus élőlények filmezésére szakosodott biológust kértek fel a szakemberek arra, hogy próbálja megörökíteni, hogyan reagálnak a vízi parányok erre az újfajta szennyeződésre. A felvételektől azt remélik, hogy szemléletformáló erővel bírnak majd. Emellett a téma rendszeresen publikáló szakértőivel, kutatóival karöltve elkezdődik a mikroplasztik elemzése is.

A 4P expedícióhoz, megfelelő vízi jártassággal bármelyik szakaszban lehet csatlakozni önkénteseknek is. A szakemberek 2020 februárjában zászlóvivőket indítanak útjukra a folyó két partján, akik szárazföldön kezdik meg a hulladék feltérképezését. A zászlóvivők a PET Kupa már sokat bizonyított önkéntesei és szervezői közül kerülnek ki, túráik szintén nyilvánosak lesznek, bárki csatlakozhat hozzájuk, aki érez magában elég erőt, hogy a téli hidegben nekivágjon az ártéri erdőnek.

A készülő Tiszai hulladéktérkép az interneten követhető lesz, és egy ingyenes applikáció letöltésével bárki csatlakozhat az adatgyűjtő közösséghez.

A PET Kupa csapata minden eredményt egy összefoglaló tanulmányban tesz majd közzé magyar és angol nyelven.