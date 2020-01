Évtizedek óta nem volt ilyen sáskajárás Kelet-Afrikában

Az egyiptomi vándorsáska (Schistocerca gregaria) évezredek óta tarol falánkságával, Etiópia és Szomália után Kenya a következő, és eddig a leginkább sújtott állomása a hatalmas sáskajárásnak. A sok százmillió egyedből álló rajok minden útjukba eső zöld növényt tarra rágnak. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO azt jelezte, ha nem végeznek most átfogó repülőgépes rovarirtást, júniusra a rajok a mostani ötszázszorosára nőnek – számolt be a Nature híre.

A sáskarajk mozgása Kenyában decembertől kezdődően, illetve előrejelzés februárra várható helyzetről. Forrás: FAO

Kelet-Afrikában a sok helyen feltűnt hatalmas sáskarajok kialakulásának oka a szokatlanul csapadékos időjárás volt a térségben. Száraz időszakban a magányos sáskák hatalmas területen szétszórtan élnek, és nem okoznak észrevehető pusztítást. A hirtelen nőtt nagy mennyiségű zöld növényzet hatására változnak át a korábban magányos életmódú sáskák a csapatos életmódúvá, s ez láncreakciószerűen zajlik. Minél több sáska verődik össze egy területen, s kerül egymással érintkezésbe, annál több, korábban magányos válik csapatos életmódúvá.

Még röpképtelen sáskaraj, amely „gyalogosan” közlekedik. A röpképességet meleg éghajlaton, kellő táplálék esetén néhány hét elteltével elérik. Forrás: Wikipedia

Jelenleg Kenyában jórészt még nem ivarérett egyedekből állnak a rajok, azonban hamarosan elkezdődhet a szaporodás, és ezt követően megsokszorozódik a létszám. A FAO jelentése szerint néhány raj már szaporodóképes, és megkezdték a peterakást a nőstények. Ezekből a következő nemzedék február elején kikel, s néhány heti növekedést követően áprilisban már újabb rajokká állnak össze. Márciustól az esők után sok friss zöld növény is áll majd a sáskák rendelkezésére, így könnyen és gyorsan tudnak majd tovább vándorolni. Habár már megkezdték a vegyszeres védekezést, mind a felszínen, mind a levegőből, az akciók fokozására van szükség. Hasonlóan fest a helyzet Etiópiában is, ott is elkezdtek szaporodni már a jelen lévő rajok, és folyik a permetezés is, amelynek itt is a fokozására van szükség. Szomáliában az ország északi részén, illetve a Kenyával határos területeken van a legtöbb sáska, Dél-Szudán és Uganda egyelőre nem észlelt rajokat, ám a legközelebbi kenyai rajok alig 200 kilométerre vannak, ezt pedig akár 1-2 nap alatt is megteszi egy sáskaraj. Afrika szarván gyakorlatilag mindenhol fokozott sáskaveszély uralkodik, jelen pillanatban.

További, leginkább még nem ivarérett és röpképtelen csapatokat láttak számos országban, így Eritrea, Jemen, Szudán, Omán, illetve Szaúd-Arábia területén, a permetezést sok helyen megkezdték. Irán déli részén, illetve India és Pakisztán területén gyarapodik az észlelt sáskák száma.

Mivel a sáskajárás az eleve élelmiszerhiánnyal küzdő térségeket sújtja leginkább, különösen fontos, hogy mielőbb sikerüljön megfékezni a további pusztítást.