Új hőmérsékleti rekord született az Antarktiszon

Az Argentína által üzemeltetett Esperanza Kutatóállomás tartotta egészen 2020. február 6-ig az Antarktisz abszolút maximum hőmérsékleti rekordját, amelyet 2015. március 24-én mértek, és 17,5 Celsius-fok volt. A kutatóállomáson 1961-ben kezdődtek meg a rendszeres meteorológiai mérések, a legrégebbi folyamatos mérési adatsort ez az állomás szolgáltatja.

Az Antarktiszi-félsziget északi végén lévő argentin bázison 2020. február 6-án a déli órákban 18,3 Celsius-fok meleget mért az Argentin Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérőállomása, ez 0,8 Celsius-fokkal magasabb az előző rekordnál. A nem túl messze lévő másik kutatóállomás, a Marambo műszere is rekord meleget regisztrált, itt a 2013-as maximum dőlt meg, és 14,1 Celsius-fok az állomás új rekordja, számolt be az Ecowatch.

Az állomás nevét egy másik rekord alapján már ismerhetjük: itt született az első ember, aki az Antarktiszon látta meg a napvilágot. Emilio Palma 1978-ban azzal a politikai céllal született a kontinensen, hogy Argentina területi követeléseinek alapját képezze, ugyanis a bázis helyszínét Chile és Argentína is szerette volna saját területként elismertetni. Palma édesapja katonatisztként szolgált itt, az édesanyját pedig nem sokkal a szülés előtt szállították ide. Ezt követően mindkét ország hajrázni kezdett, még 11 fő született a kontinensen, egy részük az Antarktiszon is fogant: 8 argentin és 3 chilei gyermek szippantotta be első lélegzetével a déli kontinens levegőjét. Az Esperanza Kutatóbázison anyakönyvi hivatal is létesült, és ma is üzemel egy iskola, ahol két tanító szolgálja az itt élő 10 család gyermekeinek oktatását.

Az Antarktiszi-félsziget északi része a világ egyik leggyorsabban melegedő pontja, az elmúlt 50 év alatt 3 Celsius-fokkal nőtt itt a hőmérséklet. Az új rekordot még a Meteorológiai Világszervezetnek is minősítenie kell, de mivel az állomás megbízhatóan műszerezett, ezzel nem lesz probléma. James Renwick, a Wellington-i Victoria Egyetem klimatológusa, aki a korábbi antarktiszi rekordokat igazolta a Meteorológiai Világszervezet számára, elmondta, hogy valószínűleg különleges körülmények állhattak fenn a rekordnál: az északnyugat felől érkező erős, meleg szél hozhatta az állomásra a rekordot adó légtömeget.

Az Európai Űrhivatal üzemeltette Copernicus műhold mérései alapján 2020. januárja önmagában a legmelegebb január volt világszerte, bár csupán 0,03 Celsius-fokkal haladta meg az előző rekorder, 2016-os értéket.