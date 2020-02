A jólét velejárója az élelmiszer-pazarlás

Ha ez az élelmiszer-mennyiség nem menne szemétbe, négy ember helyett öt is táplálékhoz jutna – írta a BBC News.

A tanulmány szerint a kereset növekedésével nő a kidobott élelmiszer mennyisége is. A kidobott ételek mennyisége akár kétszer akkora lehet, mint eddig hitték. Ez azért is sokkoló adat, mivel a kidobott élelem csökkentése a klímaváltozás elleni küzdelem egyik kulcspontja.

Az ENSZ megállapítása szerint az összes üvegházhatású gázkibocsátás 10 százalékáért felelős az elpocsékolt élelmiszer.

Az élelmiszer-pazarlás megállítása nyereség a fogyasztóknak és a bolygónak is – hangsúlyozta Monika van den Bos Verma, a holland Wageningen Egyetem kutatója, akinek tanulmánya az EurekAlert oldalán jelent meg.

Korábban a szakemberek úgy vélték, hogy naponta, fejenként 214 kalória a globális élelmiszer-veszteség. A holland kutatók azonban részletesen megvizsgálták a FAO, a Világbank és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott adatokat és ebből számolták ki az élelmiszer-hulladék valódi mennyiségét. Kiderült, ha a fogyasztói társadalom eléri a napi 7 dolláros kiadási küszöböt, akkor elkezd növekedni a kukába került ételek mennyisége.

A FAO becslése 2015-ben még arról szólt, hogy a világ lakossága naponta 214 kalóriát dob ki. A holland tanulmány szerint azonban, ugyanabban az évben az elpocsékolt étel fejenként 527 kalória volt – mondta el Thom Achterbosch, a Wageningeni Egyetem kutatója, rámutatva, hogy a FAO alaposan alábecsülte a globális élelmiszer-veszteséget.

Az élelmiszer-pazarlás a gazdagabb országokban jellemző, de már a szegényebb államokban is megjelenik.

A kutatók olyan egyszerű megoldást ajánlottak az élelmiszer-hulladék csökkentésére, mint azt, hogy változtassunk a magatartásunkon, például ne vásároljuk túl sokat egyszerre!

A tanulmány nem foglalkozott azzal az élelmiszer-veszteséggel, amely még az előtt keletkezik, hogy az élelmiszer a fogyasztóhoz kerül. Általános becslés szerint az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerek egyharmada megy pocsékba a fogyasztóhoz jutás során és a konyhában.

A globális célkitűzés az, hogy 2015 és 2030 között világszerte felére csökkentsék az élelmiszer-hulladék mennyiségét. „Ez alapvetően a legfenntarthatóbb módja annak, hogy megoldjuk a világ élelmiszerproblémáit a jövőben” – mondta Martine Rutten, a tanulmányon dolgozó egyik kutató.