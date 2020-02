Új, ideiglenes miniholdja van a Földnek

A Földdel is előfordulhat, hogy bizonyos körülmények esetében egy közelben elhaladó kisebb égitestet foglyul ejt a gravitációja, s ilyenkor keringeni kezd körülöttünk, számolt be az earthsky.org. A fényessége alapján, a most befogott égitest nagyságát 1,9-3,5 méter körülinek becslik, és a C-típusú aszteroidák közé tartozik (ilyen típusú az űrszondákkal vizsgált Ryugu, és a Bennu is), a kisbolygók legnagyobb része ehhez a típushoz tartozik.

Az új kísérőnkről 2020. február 25-én este tett hivatalos bejelentést a Minor Planet Center, a kisbolygókat és üstökösöket nyilvántartó intézmény. E holdacska a pályaszámítások alapján már 3 éve a gravitációnk foglya, ám a kis mérete és igen sötét felszíne miatt eddig nem vették észre. Az ilyen befogott kis égitest pályája nem stabil, így csak kis időn keresztül maradhat fenn a kapcsolata is a Földdel. Az ilyen felfedezéseket követően minden esetben ellenőrzik, hogy a megpillantott égitest valóban egy égitest-e, és nem például egy korábbi űrjármű egy darabja, űrszemét, most is csak ezt az ellenőrzést követően hozták nyilvánosságra a felfedezést.

Az ideiglenes holdunk neve 2020 CD3 lett, először a Catalina Sky Survey távcsövével pillantották meg február 15-én, majd ezt követően számos másik észlelőcsoport is megerősítette a felfedezést. Több mint 30 mérést végeztek el a kisbolygón, s ebből tudták megerősíteni a feltételezést, miszerint a Föld körüli pályán kering. Kacper Wierzchos, az Arizonai Egyetem kutatója, a Catalina Sky Survey égboltfelmérés egyik szakembere, az égitest egyik felfedezője árult el róla részleteket Twitteren, tőle tudjuk az égitest méretét is. Az égitest másik felfedezője a kollégája, Teddy Pruine volt.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

A kis holdacska pályája instabil, a becslések szerint valamikor a nem túl távoli jövőben el fogja hagyni a Föld közelségét. Jelenleg 47 nap alatt kerüli meg bolygónkat, jóval távolabbi pályán mozog, mint a Hold.

Korábban is volt már egy ideiglenes holdunk, a mostanihoz hasonló méretű 2006 RH120 nevű, amely 2006-2007-ben keringett a Föld körül 11 hónapon át, illetve volt egy 2016. augusztusában, ez azonban meteorként végezte bolygónk légkörében elégve, erről utólag számították ki, hogy keringett körülöttünk, és azt is, hogy kb. férfiökölnyi méretű lehetett a légkörbe lépés előtt.

Egy kisbolygó akkor kerülhet a Föld gravitációs fogságába, ha megfelelő szögben érkezik és nagyon lassan halad el a közelünkben, vagy akkor, ha a pályánk L1 vagy L2 Lagrange-pontja közelében vezet el az útja. Egyes modellszámítások alapján egyáltalán nem ritka az, hogy befogjunk egy-egy kis égitestet, ideiglenes holdként.