A tisztább levegővel megváltozik az észak-európai tél

A futóáramlat a troposzféra felső határán lévő, rendkívül erős széllel járó, bolygónkat körbejáró olyan légköri áramlat, amelynek mozgása nagyban befolyásolja a felszíni időjárási jelenségeket. A téli időszakban ettől függ az is például, hogy a sarkvidék felől mennyi hideg levegő áramlik az alacsonyabb szélességek felé.

A Caltech (Kaliforniai Műszaki Egyetem) és a NASA JPL (Sugárhajtás Laboratórium) kutatói 1970-2005 közötti légköri adatokat vizsgáltak, és a poláris futóáramlat hullámait mérték fel, számolt be róla az EOS földtudományi hírportál. A hosszú időszak vizsgálata lehetővé tette, hogy el tudják különíteni a természetes változékonyságot attól, amit az emberi tevékenység változása, ez esetben a kisebb légszennyezés váltott ki.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy az észak-európai légszennyezés csökkenésével párhuzamosan a futóáramlat extrém hullámai is ritkábbak lettek. E felfedezést követően klímamodellek segítségével szimulálták is a különböző szennyezőanyag-mennyiségekkel a légköri viszonyokat, s kiderült, hogy az összefüggés valós: kevesebb aeroszol esetén kevésbé volt extrém a futóáramlat hullámzása, és ezzel együtt csökkent az extrém hideg téli időjárási helyzetek száma is.

Yuan Wang, a kutatás vezetője elmondta: „A modellek és a szimulációk bemutatták, miként befolyásolja az aeroszol mennyisége a téli időjárást azáltal, hogy megváltozik a hatása miatt a futóáramlat hullámzása.” Amikor kevés az aeroszol, a futóáramlat útvonala stabilabb, nem tesz akkora kitérőket déli irányba, s emiatt nem szállít a fagyos sarkvidéki levegőből sem a délebbi területekre.

Az aeroszolok szerepéről egyre többet tudunk, főként a magasabb szélességi övezetben kifejtett hatásait vizsgálták az elmúlt évek során is, a sarkvidékek klímaváltozásban érintett kiemelt helyzete miatt. Kiderült már, hogy ezek az aprócska légköri szemcsék több sugárzást nyelnek el, mint véltük, s az is világossá vált, hogy általánosságban hűtő hatásúak, de ettől a hatástól lehetnek jelentős eltérések is annak függvényében, hogy milyen összetételű az aeroszol, és pontosan milyen földrajzi helyszínt vizsgálnak. A most elvégzett kutatás egy új, eddig nem ismert összefüggésre mutatott rá az aeroszolok és a klíma között.

A kutatócsoport tervezi, hogy a vizsgálatot kiterjesztik a bolygó nagyobb régióira is, és más extrém időjárási helyzetek kapcsán is megvizsgálják majd, hogy milyen összefüggések állhatnak fenn a légköri aeroszolok mennyiségével és összetételével.