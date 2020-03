Tisztább a levegő Kínában

A változást legalább részben az okozta, hogy a koronavírus-járvány miatt lelassult a kínai gazdaság, számolt be az Earth Observatory. 2020. január elején bizonyították az új koronavírus jelenlétét Vuhanban, majd január 23-án a kínai hatóságok lezárták a várost. Ezzel leállt a Vuhanba vagy épp onnan kifelé vezető közlekedés, illetve a városon belül számtalan üzem, vállalat sem dolgozott, ezzel igyekeztek megfékezni a járvány terjedését.

A légszennyezést mérő műholdak, mint pl. a Sentinel-5 vagy az Aura azt figyelték meg a járványhelyzet fokozódása kapcsán, hogy a nitrogén-dioxid mennyisége zuhant Kína felett. E gáz a közlekedésből és a különböző ipari és energiatermelő üzemekből származik, s a két térképen megfigyelhetjük a különbséget a karantén bevezetése előtti és utáni állapotok között. A bal oldali felvétel a karantén előtt, január 1-20. közt kibocsátott mennyiséget mutatja, a jobb oldali pedig a karantén bevezetését és a holdújév ünnepét követő időszakét. A bemutatott felvételeket az Európai Űrügynökség Sentinel-5 műholdja mérései alapján készítették.

A NASA kutatói szerint a NO2 csökkenését először Vuhan környezetében lehetett észlelni, de a tendencia igen gyorsan elterjedt az ország más részeire is. Fei Lui, a NASA Goddard Űrközpontjának légszennyezés-kutató szakembere elmondta: „Ez volt az első alkalom, hogy egy konkrét esethez kapcsolódóan ekkora terület felett ilyen drámai módon lecsökkent e szennyezőanyag mennyisége.” A kutató említést tett arról, hogy a 2008-as gazdasági válság idején számos országban csökkent valamelyest a nitrogén-oxid kibocsátás, de akkor kimondottan fokozatos volt a csökkenés, most pedig igen hirtelen következett be. A 2008-as pekingi olimpia kezdetekor is kimutatták a NO2 jelentősebb visszaesését, azonban ez csupán az olimpia végéig tartott és mindössze Peking közvetlen közelében volt mérhető.

Az idei csökkenés egybeesett a kínai holdújév ünnepségeinek kezdetével, ilyenkor a legtöbb vállalkozás, gyár, üzlet bezár január végétől február első hetéig, s ez önmagában is okoz csökkenést a légszennyező anyagok mennyiségében. A korábbi mérésekben ez az ünnepi időszak valóban alacsonyabb NO2 szinttel járt, ám az ünnep végén azonnal visszaállt minden a régibe. Barry Lefer, a NASA levegőminőségi szakembere szerint minden évben volt ebben az időszakban mérhető csökkenés „azonban a hosszú távú adatsoraink alapján rögtön kiderült, hogy a jelenlegi értékek szokatlanul alacsonyak, s az is kiderült, hogy mi ennek az oka” – tette hozzá a szakember.

Vuhan körzetében végzett mérések, a felső sor a 2019-es adatokat, az alsó sor a 2020-as adatokat mutatja. A szennyezés az ünnep után sem növekedett. Forrás: NASA Earth Observatory

A térképes ábra felső sorában a 2019-es, az alsóban a 2020-as mérési adatokat ábrázolták, a három megjelenített időszak a holdújév előtti (január 1-20.), az ünnep idején (január 28 – február 9.), illetve az ünnep elmúltával (február 10 – 25.) készült méréseket mutatja.

2019-ben a holdújévet követően a szennyezés visszaállt az ünnep előtti állapotra, azonban a 2020-as eset nem így alakult, az ünnep végével is alacsony szinten maradt a mennyiség. Habár, amint Lefer is magyarázta, a Kínában az elmúlt években bevezetett környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően eleve alacsonyabb szinten állt a szennyezőanyag mennyisége idén, mint 2019-ben. Habár a holdújévnek része lehetett a csökkenésben, a kutatók úgy vélik, a visszaesésé jóval több, mint amit az ünnep vagy akár az időjárás képes előidézni. A 2005-2019 közti mérésekkel összevetve a mostani időszak adatait, a 2020-as mérések Kína keleti és középső részén 10-30 százalékkal kevesebb NO2 mennyiséget mutattak ki.

Liu hozzátette: „Idén sokkal jelentősebb a csökkenés, mint az elmúlt években bármikor, és sokkal hosszabb ideig is tart. Ezen egy pillanatig sem csodálkozom, hisz országszerte számos városban hoztak a vírus terjedésének megfékezésére különféle intézkedéseket.”

