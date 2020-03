Égi jelenségek 2020. március második felében

A Fiastyúk és a Vénusz közelsége egy 5 éve készült felvételen, a kettőst 28-án a Hold is kiegészíti majd.

Jupiter-Mars-Hold együttállás 18-án hajnalban

Égi kísérőnk 32 százalékát világítja be a napfény, így egy igen duci kiflit láthatunk majd ezen a hajnalon. A Mars és a Jupiter egymástól 1,5, a Hold a Marstól 2,5 fok távolságban lesz, a három égitestet közel vízszintesen, egy vonalban láthatjuk majd. Mivel egyre hamarabb világosodik, érdemes korán kelni a szép látványért, 4 óra felé már 5 fok magasságban jár az égi hármas, így jól megfigyelhető, tájjal is szépen kombinálható, amennyiben fotózni szeretnénk. A triótól balra, kissé alacsonyabban a Szaturnuszt is megfigyelhetjük majd.

A bolygók láthatósága a pirkadattal romlik, és képen sem fognak igazán jól mutatni fél 5 után, így aki teheti, húzza fel az ébresztőórát.

Jupiter-Mars és Hold hármasa, ráadás Szaturnusszal, március 18-án Forrás: Stellarium

Hold-Szaturnusz együttállás 19-én hajnalban

Az előző hajnali programot lehet akár folytatni is, de ha arról lemaradtunk, akkor most pótolható a látványosság. Ezúttal a Szaturnusz alatt 3,5 fokkal láthatjuk majd a 23 százalékos megvilágítású, tehát még mindig duci sarlót. Bár a Hold is csak 4 előtt pár perccel bukkan fel, csak picit később ideális a megfigyelési idő ezen a hajnalon, mivel ugyanolyan hamar világosodni fog, az pedig igencsak elrontja a látványt. Ha kellően sötét égboltú helyszínről láthatjuk az együttállást, holdkelte előtt még a Tejút déli régiójában is gyönyörködhetünk.

Nap-éj egyenlőség 20-án

Nap-éj egyenlőség a GOES időjárási műhold felvételén (a háttérben a Nap látványa illusztráció, és az Egyenlítőt is külön rajzolták a felvételre) Forrás: NASA

Bár idén az igazi tél elmaradt, a nyálkás szürkeség után a tavaszt mindenki várja, ezért a nap-éj egyenlőséget is. Az eseményre idén hajnali 4:50-kor kerül sor, ekkor lépünk át a csillagászati tavaszba. Az ilyen jeles alkalmak során napkelte-napnyugta fotózását érdemes megtervezni, szép tájjal, vagy városi környezettel is. 19-én az utolsó téli napnyugtát, 20-án az első tavaszi napkeltét tudjuk megörökíteni, a tájképi tervezéshez segítséget nyújt a TPE webes szoftvere, vagy mobilapplikációja.

Jupiter-Mars szoros együttállás 20-án hajnalban

A két bolygó eltérő fényességű, a vöröses Mars a halványabb, távolságuk e hajnalon fél foknál alig lesz csak több. Ez egy hajszállal nagyobb a telihold átmérőjénél, így nagyobb teleobjektívvel fotózhatjuk a közelségüket, de szépen mutatnak majd tájképbe illesztve is. Hajnal 4 előtt, még sötét égen fotózhatjuk őket, és ekkor, akár a Tejúttal együtt is megfigyelhetjük a párost. Ráadásként tőlük 7 fokra balra, kissé alacsonyabban a Szaturnuszt is megpillanthatjuk. A holdsarló (ezen a hajnalon már csupán 15 százalékos) fél 5 után kel fel, amikor már erősen világosodik az ég alja.

Alkonyi holdsarlók 25-26-án

Holdsarló a csíkrákosi római katolikus vártemplom sziluettjével

Fotó: Baliga-Kovács Ágoston

Március 25-én csak a sasszeműek, vagy a binokulárral rendelkezők fogják könnyen megpillantani a mindössze 1,6 százalékos sarlót, amely még a nagyon világos alkonyi horizonton látszik. Ehhez természetesen, ahogy ilyen alkalmakkor mindig, a derült horizont, és az akadálymentes kilátás alapkövetelmény. A Hold egy órával a Nap után nyugszik, így sok idő nem lesz a megfigyelésre, ám, ha sikerül, a vékonyka sarló látványa kárpótol az idő rövidségéért. A kb. 5 fokos magasságban lévő sarló megpillantására az ideális időpont keleti határunknál 18:20, Budapesten 18:30, nyugaton 18:40 lesz.

26-án már könnyebb dolgunk lesz, ekkor a sarló 4,9 százalékos megvilágítást kap, így könnyen észrevehető, ám még mindig látványosan vékony lesz. A megfigyelés ideális időpontja kb. egy órával napnyugta után jön el, ez keleti határainknál 18:45, Budapesten 19:00, nyugaton 19:15 lesz. Ezt követően még egy óra áll rendelkezésünkre holdnyugtáig.

A Vénusz, a Hold és a Fiastyúk hármas randevúja 28-án este

A Hold, a Vénusz és a Fiastyúk hármasa 28-án este. Forrás: Stellarium

A három égitest az esti égen viszonylag magasan látható, 20 óra felé is még 20-25 fokon állnak, így a megfigyelésre akár völgyből is lehetőségünk nyílik majd. A Hold 16 százalékát világítja be a napfény, vagyis már feltűnő lesz, tőle jobbra, közel 7 fokra lesz a Vénusz, a Fiastyúkot pedig a bolygó felett 5,5 fokkal láthatjuk majd. Ez a holdfény nem lesz még túl erős ahhoz, hogy elnyomja a Fiastyúk halvány csillagainak látványát, viszont a fotózásnál a nagy fényességkülönbség miatt nem lesz könnyű dolgunk.

Szaturnusz-Mars együttállás 31-én hajnalban

A hónap utolsó hajnala a Szaturnusz és a Mars kettősét kínálja a Jupiter és a Tejút társaságában Forrás: Stellarium

A hónap utolsó hajnalán a Mars és a Szaturnusz közeli együttállását figyelhetik meg a korán kelők, a két bolygó hasonló fényessége miatt ez igazán szép látvány lesz. Egy egész kicsit kevesebb mint egy fok választja el a bolygókat, nagyjából két telihold férne közéjük, így akár kisebb teleobjektívvel is látványos képet készíthetünk a kettősről. Mivel az együttállás az óraállítás után (nyári időszámítás kezdete: 2020. március 29.) lesz, így a hajnal sötétebb lesz kicsit, a 4 óra felé kelő bolygók még a csillagászati szürkület kezdete előtt jó fél órával bukkannak fel a horizonton. A párostól 6 fokra láthatjuk majd a fényes Jupitert is, s amennyiben vidéki égen nézhetjük az együttállást, tőle jobbra a Tejúttal is találkozhatunk.