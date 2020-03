Tisztul a levegő New Yorkban

Ilyen üres a Fifth Avenue (Ötödik sugárút) New York-ban, 2020. március 18-án.

A Columbia Egyetem kutatóinak előzetes eredményei szerint az elsősorban autókból származó szén-monoxid-kibocsátás a 2019-eshez képest csaknem 50 százalékkal csökkent New Yorkban a hét néhány napján – írja a BBC hírportálja.

A mutatók szerint tehát a gépkocsihasználat visszaszorításának jelentős környezeti hatása van. A becslések szerint a járvány kitörése óta 35 százalékkal kevesebb jármű közlekedik a metropoliszban.

A kutatók rámutattak továbbá, hogy 5-10 százalékkal esett vissza a szén-dioxid légköri koncentrációja a város felett és a metán esetében is enyhe csökkenést mértek.

A szakemberek szerint május beköszöntével, amikor a szén-dioxid-kibocsátás általában tetőzik, előfordulhat, hogy a több mint egy évtizeddel ezelőtti pénzügyi válság óta tapasztalt legalacsonyabb szén-dioxid-szintet fogják mérni.

A kutatók ugyanakkor megjegyezték, arra is vannak figyelmeztető jelek, hogy a járvány elültével drasztikusan megemelkedhet bizonyos káros anyagok szintje.

Európai és kanadai műholdak jelentős visszaesést észleltek Kínában, ahol 25 százalékkal csökkent az energiafelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás februárban. A szakértők szerint ennek következtében valószínűleg 1 százalékkal fog visszaesni az ázsiai ország egész éves szén-dioxid-emissziója.

Kínában és Észak-Olaszországban is az üvegházhatású gázok közé tartozó nitrogén-dioxid jelentős csökkenését észlelték, ami a gépkocsihasználat, valamint az ipari tevékenységek korlátozásával áll összefüggésben.

A légi közlekedés korlátozása és az otthonról való munkavégzés miatt valószínűleg sok más országban is csökkenni fognak bizonyos kibocsátások.

Noha az otthonról való munkavégzés miatt várhatóan megnő a háztartások energiafogyasztása, a közlekedés csökkenése és a gazdaságok általános lelassulása valószínűleg hatással lesz az összkibocsátásra.